W polskim handlu za wcześnie na taką rewolucję. Firmy akceptują obciążenia

To byłaby rewolucja w handlu online i koniec zakupowych szaleństw. Szwajcaria jest już blisko. Chodzi o wycofywanie się przez tamtejsze e-sklepy z opcji darmowego zwrotu zakupionego towaru. Co z Polską? Zapytane przez nas firmy kurierskie prognozują, że i u nas stanie się to normą. Czołowe firmy polskiego sektora e-commerce nie są zgodne w prognozach.

W Szwajcarii Zara jest pierwszą międzynarodową grupą, która pobiera 2,95 franka za zwrot towaru. Według szwajcarskich ekspertów tego rynku w branży modowej każdy zwrot kosztuje detalistów średnio 10 franków.

- Musimy pamiętać, że na koszt zwrotu składa się nie tylko koszt logistyczny, ale także koszt przeprocesowania zwróconych towarów w magazynie. (…) Nie powinny zatem dziwić próby przenoszenia części tych kosztów na klienta - słyszymy od Łukasza Szczepańskiego, dyrektora odpowiedzialnego za obszar logistyki i dostaw w Allegro.

O pełzających zmianach na tym rynku rozmawiamy z szefami firm kurierskich oraz z czołowymi firmami sektora e-commerce w Polsce.

Szwajcarska „SonntagsZeitung” napisała niedawno o tym, że nieskrępowane zakupowe szaleństwo - zgodnie z mottem „zwrot i tak jest za darmo” - przechodzi powoli w tym kraju do historii. Na razie opłaty (w dodatku symboliczne) wprowadza tylko kilka firm, ale trend jest już przez klientów zauważalny.

- Moim zdaniem wynika to z tego, że wzrosła dopłata paliwowa do przesyłek lotniczych. W zeszłym roku o tej porze ona była u nas na poziomie 17 proc. (wartości przesyłki). Teraz jest to blisko 35 proc. Te podwyżki wynikają wprost ze wzrostów cen paliw. Identyczny mechanizm dopłaty paliwowej funkcjonuje we wszystkich firmach - diagnozuje Tomasz Buraś, prezes DHL Express Polska.

Szef kurierskich linii lotniczych zauważa także, że blokada rosyjskiego nieba (jako konsekwencja nałożonych sankcji na Moskwę w związku z wojną w Ukrainie – przyp. red.) wydłużyła transport towarów z Azji do Europy o 2 godziny, a to jego zdaniem powoduje, że branża e-commerce chce odzyskać część kosztów, przerzucając je na swoich klientów.

Kurierzy latają wolniej

- Widzimy, że jest obecnie wyraźna stagnacja zapotrzebowania na usługi e-commerce. Jak się zakończyła ostra faza pandemii, to klienci zaczęli mniej kupować przez internet, bo wrócili do zakupów stacjonarnych, w sklepach. Jest spowolnienie na rynku przewozów lotniczych przesyłek e-commerce. Nie są to jeszcze spadki, ale określiłbym to jako spowolnienie wzrostu - dodaje Buraś z DHL Express.

Tu za darmo to jest norma

W Allegro – największej platformie e-handlu w Polsce – też rzeczywistości zakłamywać nie zamierzają. Jest drożej niż było, więc do zmian powoli będzie trzeba się przyzwyczajać.

- Musimy pamiętać, że na koszt zwrotu składa się nie tylko koszt logistyczny (odesłanie produktu do nadawcy), ale także koszt przeprocesowania zwróconych towarów w magazynie - np. weryfikacja ich jakości, często nawet odświeżenia. W przypadku wielu kategorii, np. odzieży, ta druga składowa stanowi nawet większe obciążenie. Nie powinny zatem dziwić próby przenoszenia części tych kosztów na klienta, szczególnie w branżach, w których odsetek zwrotów jest bardzo wysoki (często przekraczający 50 proc. zamówień), a równocześnie koszt obsługi zwrotu w magazynie jest pracochłonny - słyszymy od Łukasza Szczepańskiego, dyrektora odpowiedzialnego za obszar logistyki i dostaw w Allegro.

W Allegro odnotowują powolny wzrost liczby zwrotów produktów zakupionych poprzez tę e-platformę. Jednak, jak przekonuje Szczepański, wynika to głównie z uproszczenia procesu i wprowadzenia nowych usług dla kupujących.

Na Allegro już ponad 5 milionów klientów korzysta z darmowych dostaw i zwrotów w ramach programu Allegro Smart. Darmowe jest i darmowe pozostaje. Tak opłacać ma się tutaj wszystkim.

- Sprzedawcy, których oferty dostępne są z darmową dostawą i zwrotem, odnotowali czterokrotny wzrost sprzedaży w porównaniu rok do roku do ofert z płatną dostawą - wyjaśnia dyrektor odpowiedzialny za obszar logistyki i dostaw w Allegro.

Odzieżowa rzeczywistość: tu jest inaczej niż w Szwajcarii

W LPP (właściciel takich marek, jak Reserved, Cropp, House, Mohito czy Sinsay) przekonują, że za rosnącą w ostatnim czasie popularnością zakupów online musiał automatycznie pójść również wzrost skali zwrotów.

Szwajcarskie realia to jednak nie Polska – w krajach Europy Środkowej i Południowej (na który w większości skupiona jest uwaga LPP) skala zjawiska zwrotów jest znacząco niższa niż w regionach zachodnich.

- I choć faktem jest, że nawet niewielki procent zwrotów może być dla retailera wyzwaniem, to w przypadku mocno rozbudowanej sieci sklepów stacjonarnych zapewniającej klientom stały kontakt z produktem, automatycznie ograniczamy prawdopodobieństwo zwrotów. Odbiorca zna nasz produkt i zamawiając go online wie, jakiej jakości, fasonu czy stylistyki może się spodziewać - mówi dla WNP.PL Jacek Kujawa, wiceprezes zarządu LPP.

Ta notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych spółka w ostatnich latach stara się obniżyć koszt tzw. ostatniej mili, budując magazyny poświęcone obsłudze e-commerce jak najbliżej klienta oraz gwarantując możliwość zwrotu towarów bezpośrednio w salonach swoich marek odzieżowych.

- Dlatego na ten moment nie planujemy wprowadzania opłat za zwrot produktu. Wyjątek stanowi wyłącznie marka Sinsay, w której z uwagi na relatywnie niską wartość koszyka zakupowego, stosowanie opłat za zwrot było nieuniknione, aby zachować ekonomikę transakcji. W pozostałych brandach, pomimo dużego, bo ponad 30-procentowego udziału sprzedaży internetowej, na ten moment udaje nam się uniknąć konieczności wprowadzania opłat za zwrot towaru - dodaje wiceprezes LPP.

Buty do zwrotu? U potentata rządzi dyskrecja

Polskie CCC - jedna z największych europejskich spółek i lider rynku sprzedaży detalicznej w segmencie obuwia - „nie opiniuje i nie komentuje działań innych graczy na rynku”.

Warto dodać, że CCC posiada ok. 90 platform e-commerce i ok. 1000 sklepów stacjonarnych w 29 krajach.

Jakie koszty firma ponosi obecnie w związku z możliwością darmowego zwracania produktów przez klientów?

- Informacje te stanowią dane poufne - odpowiada krótko Agnieszka Kępińska-Sadowska, dyrektor komunikacji korporacyjnej w Grupie CCC.

Nie ma odwrotu od droższych zwrotów?

- Rynek e-commerce stale rośnie, ale zauważamy też niepewność w związku z panującą sytuacją makroekonomiczną - ocenia w rozmowie z WNP.PL Rafał Nawłoka, prezes zarządu DPD Polska i zauważa, że ostatnie dwa lata – pomimo boomu zakupowego w internecie – to ciągły wzrost kosztów obsługi przesyłek.

Złożyło się na to kilka czynników: obecna sytuacja makroekonomiczna, w tym wzrost kosztów pracy, kosztów energii i utrzymania infrastruktury czy cen paliw. W okresie pandemii wpływ doszły koszty zabezpieczenia sanitarnego, które były bardzo wysokie - zwłaszcza w pierwszych tygodniach pandemicznego kryzysu.

- Dane dotyczące stóp procentowych i wysokości dochodu rozporządzalnego również mogą wpłynąć na poziom konsumpcji i ograniczenie zakupów w kanałach online, a w konsekwencji na wolumen obsługiwanych przesyłek kurierskich - alarmuje prezes DPD.

W GLS dodają, że zmienność tych wielu czynników powoduje, że ciężko o bezbłędne prognozy, jeśli chodzi o ceny dla klientów firm kurierskich.

- Trudno teraz prognozować, jak może rozwinąć się sytuacja, czyli np. na jakim poziomie zatrzymają się ceny paliw jesienią. Stąd niełatwo jest również przewidywać, jak będzie wyglądała realna struktura kosztów, a więc również ceny usług kurierskich. Zakładamy, że przez dłuższy czas będziemy działać w takich niestabilnych warunkach - podkreśla Małgorzata Markowska, promotion & communication manager w GLS Poland.

Szukasz magazynu do wynajęcia. Zobacz ogłoszenia na PropertyStock.pl