W Porcie Gdańsk zakończono kluczową inwestycję

W Porcie Gdańsk zakończyła się, kluczowa dla działalności firmy, rozbudowa układu drogowo-kolejowego w Porcie Zewnętrznym. Rozpoczęta w sierpniu 2018 roku inwestycja kosztowała 166 mln zł.

"10 km dróg, 7 km torów, 14 rozjazdów 7 obiektów inżynierskich w tym wiadukty drogowe i przepusty ochronne na rurociągach paliwowych PERN i LOTOS, parking buforowy dla aut ciężarowych - czyli inwestycja Portu Gdańsk o łącznej wartości 166 mln zł netto, jest na ukończeniu" - poinformowała w czwartek rzeczniczka prasowa Portu Gdańsk Anna Drozd.

Generalny wykonawca przedsięwzięcia, sopocka firma NDI, ma do wykonania już tylko prace porządkowe.

"Obecnie trwają prace odbiorowe. W środę 17 marca po południu pierwsze auta ciężarowe przejechały po docelowym układzie drogowym na ulicy Kontenerowej. Jej przekrój to aktualnie dwie jezdnie po dwa pasy ruchu" - wyjaśniła Drozd.

Prezes Portu Gdańsk Łukasz Greinke podkreślił, że to "ogromne przedsięwzięcie", które ma dla Portu Gdańsk "kluczowe znaczenie".

"Tę inwestycję realizujemy z myślą o naszych aktualnych i przyszłych kontrahentach, aby prowadzone przez nich procesy przeładunków były jak najbardziej wydajne. Chodzi tu o budowę nowych dróg i układów torowych wyprowadzanych ze stacji kolejowej PKP Port Północy do bram poszczególnych terminali. W przypadku największego z nich, czyli terminalu DCT, będą to dwa dedykowane tory" - powiedział w komunikacie prasowym Greinke.

Dodał, że dodatkowo zrealizowana właśnie inwestycja drogowa "wyprowadzi bezkolizyjnie ruch z terminala, dalej na południe Polski".

"Co istotne, jest to zupełnie nowy układ drogowy, który umożliwi bezkolizyjny ruch pojazdów, co jest niezwykle istotne przy tak znacznym natężeniu ruchu towarowego. Dwie dedykowane jezdnie w układzie 2 plus 2 do terminala kontenerowego spowodują, że wyprowadzenie kontenerów będzie spełniało najwyższe europejskie standardy. Jedynym miejscem od wyjazdu z terminala, w którym trzeba zwolnić będą bramki na autostradzie" - zaznaczył.

Greinke dodał, że inwestycja Portu Gdańsk wpisuje się w projekty realizowane przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad, koordynowane przez Ministerstwo Infrastruktury. "Autostrada A1 łącząca Czechy z polskim wybrzeżem Morza Bałtyckiego i Portem Gdańsk jest już gotowa w 85 procentach. Już w 2022 roku przejedziemy bez świateł autostradą bezpośrednio z Portu Gdańsk do czeskiej Ostrawy, Brna, Pragi czy słowackiej Bratysławy" - zapowiedział.

Dyrektor Działu Rozwoju i Inwestycji w Porcie Gdańsk Lech Paszkowski nadmienił, że zrealizowana inwestycja jest częścią największego programu inwestycyjnego w Porcie w Gdańsku od końca lat 70. ubiegłego wieku, którego wartość to ponad 750 mln zł.

"Jednocześnie Port Gdańsk nie zwalnia tempa i w planach są kolejne inwestycje w nabrzeża jak również w infrastrukturę drogową i kolejową, co pozwoli przekroczyć kwotę 1 mld zł inwestycji w infrastrukturę portową" - poinformował w komunikacie prasowym Paszkowski.

Zasadnicze prace konstrukcyjne w ramach inwestycji udało się zakończyć jeszcze w ubiegłym roku. Ostatnie miesiące poświęcono na prace wykończeniowe oraz brukarskie na ulicy Kontenerowej.

