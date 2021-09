W Porcie Gdańskim rusza kolejna inwestycja - jest umowa

Po zakończeniu wielomilionowego projektu rozbudowy sieci drogowej i kolejowej w Porcie Zewnętrznym, rusza kolejna inwestycja związana z modernizacją układu drogowo – kolejowego rejonu Nabrzeża Przemysłowego w Porcie Wewnętrznym. Wartość inwestycji to 80 mln złotych. Podpisanie umowy odbyło się w obecności wiceministra infrastruktury Grzegorza Witkowskiego.

Umowa miedzy ZMPG S.A. a generalnym wykonawcą, sopocką firmą NDI, została podpisana w piątek w Kapitanacie Portu Północnego w Gdańsku. Projekt jest współfinansowany z programu CEF "Łącząc Europę".

Nowa inwestycja realizowana jest w ramach projektu "Rozbudowa i modernizacja węzłów sieci bazowej w zakresie infrastruktury drogowo-kolejowej".

W zakres inwestycji wchodzi m.in. przebudowa układu kolejowego i drogowego pomiędzy Nabrzeżem Przemysłowym, a ulicą Ku Ujściu oraz pomiędzy ulicą Chemików, a przyczółkiem przeprawy promowej w ciągu ulicy Bosmańskiej przez Kanał Kaszubski.

Wiceminister infrastruktury Grzegorz Witkowski powiedział w piątek w Kapitanacie Portu Gdańsk, że rząd nie szczędzi i nie będzie szczędził ani złotówki na rozbudowę i dostęp do polskich portów zarówno od strony lądu i morza.

"To co możemy obserwować od kilku lat i co będziemy obserwować w najbliższych latach, to gigantyczny rozmach inwestycyjny. Nie ma żadnej złotówki, która nie zwróciłaby się w sposób stukrotny. To widać w rachunkach ministerstwa finansów, Krajowej Administracji Skarbowej, w obrotach portów i w dużym zaniepokojeniu portów zagranicznych, z czego nie ukrywam, bardzo się cieszę" - mówił w Gdańsku Witkowski.

Podkreślił, że najważniejsze w naszej gospodarce morskiej pokowidowej jest to, że polscy wykonawcy generalni i podwykonawcy mają w gospodarce morskiej silne zaplecze budowlane.

"Ten rozmach inwestycyjny daje im wytchnienie i kapitał. Daje im możliwości negocjacyjne w bankach i kredytach. To jest nie do przecenienia" - tłumaczył wiceminister Witkowski.

"Po zakończeniu inwestycji drogowo-kolejowej w Porcie Zewnętrznym, ruszamy z kolejnym projektem, tym razem zlokalizowanym w Porcie Wewnętrznym. Chcemy być portem numer jeden na Bałtyku jeżeli chodzi o przeładunki ogółem. Kluczem do zwiększania przeładunków są inwestycje infrastrukturalne, które właśnie realizujemy. Inwestycja, którą dziś ogłaszamy przyczyni się do zwiększenia potencjału i możliwości przeładunkowych naszego portu. Wszystkie operacje będą przebiegać sprawniej, zwiększy się też bezpieczeństwo" - wyjaśnił w przesłanym PAP komunikacie prezes Portu Gdańsk Łukasz Greinke.

Zmodernizowane zostaną drogi o łącznej długości około 1,6 km. Zostanie położona nawierzchnia z betonu cementowego. W tym wykonane będą też dwa fragmenty nabrzeża. Zmodernizowana zostanie bocznica Chemiki wraz z budową lub przebudową układu torowego na odcinku ok. 6 km.

W ramach inwestycji przebudowane zostaną również sieci wodociągowe, sanitarne, elektroenergetyczne, teletechniczne. Wybudowana zostanie sieć kanalizacji deszczowej, oświetlenie uliczne, powstanie nowe ogrodzenie terenu i dwa posterunki wartownicze. Całkowita wartość inwestycji to 80 mln zł. Prace potrwają do końca kwietnia 2023 r.

