W Porcie Gdynia przebudują nabrzeża; koszt prac 21,5 mln zł

Za dziewięć miesięcy ma się zakończyć przebudowa Nabrzeża Portowego, Ostrogi Pilotowej oraz Nasady Nabrzeża Francuskiego w Porcie Gdynia. Umowa ws. tej inwestycji została podpisana w piątek. Całkowity koszt prac to 21,5 mln zł - poinformował Port Gdynia.

Kontrakt na wykonanie inwestycji Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A. (ZMPG) podpisał ze spółką Strabag.

"Zakres prac będzie obejmował między innymi wzmocnienie istniejącej głowicy Ostrogi Pilotowej wraz z umocnieniem dna, prace rozbiórkowe, roboty kafarowe, montaż prefabrykatów wygaszacza falowania, wykonanie konstrukcji żelbetowych nadbudowy oraz wykonanie zasypów i nawierzchni z kostki betonowej" - podał Aleksander Wicka z działu marketingu ZMPG.

Wyjaśnił, że głównym celem projektu jest pogłębienie toru podejściowego i akwenów wewnętrznych Portu Gdynia oraz przebudowa nabrzeży, co umożliwi zawijanie do portu znacznie większych statków o maksymalnej długości do 400 m, szerokości do 58 m i maksymalnym zanurzeniu do 15 m (obecne maksymalne zanurzenie wynosi 13 m).

Przebudowa Nabrzeża Portowego, Ostrogi Pilotowej oraz Nasady Nabrzeża Francuskiego w Porcie Gdynia jest częścią kompleksowego projektu pn. "Pogłębianie toru podejściowego i akwenów wewnętrznych Portu Gdynia - etapy I i III oraz przebudowa nabrzeży w Porcie Gdynia - etapy II i III". Koszt tego przedsięwzięcia wynosi niespełna 560 mln zł, z czego dofinansowanie z budżetu Unii Europejskiej to 273 mln zł.

Szukasz magazynu do wynajęcia. Zobacz ogłoszenia na PropertyStock.pl