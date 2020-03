W porcie w Gdańsku przeładunki odbywają się bez zakłóceń

Przeładunki w porcie odbywają się bez zakłóceń, z zachowaniem ostrożności i dbałości o bezpieczeństwo i zdrowie pracowników portowych - poinformował w środę Zarząd Morskiego Portu Gdańsk (ZMPG).

Pracownicy gdańskiego portu otrzymali materiały do dezynfekcji klawiatur i telefonów, a osoby pracujące w terenie otrzymały płyny do dezynfekcji.

ZMPG podał, że wszystkie delegacje służbowe zarówno krajowe, jak i zagraniczne zostały odwołane. Decyzja ta będzie obowiązywać do odwołania.

Wszystkie załogi statków po wejściu do portu podlegają kontroli przez Straż Graniczną oraz pomiarowi temperatury przez Państwową Straż Pożarną.

- Stawiając na bezpieczeństwo w tych trudnych dla społeczeństwa chwilach, zdecydowaliśmy się podjąć jak najwyższe środki ochrony pracowników, przed zagrożeniem epidemicznym wirusem COVID-19. Postanowiliśmy wprowadzić pracę zdalną dla możliwie jak największej ilości pracowników. Dla pracowników przebywających w siedzibie spółki zamontowaliśmy również dozowniki z płynem dezynfekującym przy wejściu do budynku oraz w ciągach komunikacyjnych budynku - podał ZMPG na stronie internetowej spółki.



- Zdecydowaliśmy zwiększyć częstotliwość i dokładność dezynfekcji, zwłaszcza przestrzeni dotykowych. Jesteśmy w stałym kontakcie z ośrodkiem medycznym obsługującym naszą spółkę i przekazujemy drogą elektroniczną najistotniejsze informację dotyczące wirusa. Wyposażyliśmy placówkę w termometr do bezdotykowego pomiaru temperatury - wyjaśniono.



- Ograniczyliśmy również do absolutnego minimum wizyty gości, jak i spotkania wewnętrzne powyżej 5 osób, zastąpiliśmy je spotkaniami online oraz telekonferencjami. Wyznaczyliśmy specjalne pomieszczenie kwarantanny, w którym będzie można umieścić pracownika z podejrzeniem zarażenia koronawirusem - poinformowano.



- W świetle walki z pandemią koronawirusa na terenie Portu Gdańsk zostały wdrożone działania zgodne z zaleceniami Głównego Inspektora Sanitarnego oraz Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni. Niezależenie od powyższego, swoje wewnętrzne procedury wdrożyli operatorzy portowi. Większość z nich ograniczyło dostęp do swoich obiektów portowych, oraz wprowadziło pomiar temperatury pracowników jak i gości wchodzących na tereny portu - głosi stanowisko ZMPG.



Wyjaśniono, że zakres ochrony pracowników jest zróżnicowany i uzależniony od potrzeb operatora.



Wprowadzone zostały również "karty informacyjne pasażera", które muszą zostać wypełnione przez każdego pasażera promu do/z portu w Gdańsku i Gdyni.



- Ponadto Zarząd Morskiego Portu Gdańsk pozostaje w stałym kontakcie z Państwowym Granicznym Inspektorem Sanitarnym w Gdyni w celu monitorowania sytuacji epidemicznej w Porcie Gdańsk. Procedury kontrolne wprowadzone w Porcie Gdańsk na chwilę obecną w sposób odpowiedni zapewniają ochronę przed zarażeniem koronawirusem - podkreślono.