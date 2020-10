W portach Szczecin - Świnoujście rusza pilotaż systemu informatycznego, który ma usprawnić transport

W przyszłym tygodniu ma ruszyć pilotaż systemu informatycznego, który usprawni transport towarów w portach w Szczecinie i Świnoujściu – wynika z informacji zarządu obu portów.

Specjalna spółka powołana w 2017 r. pod patronatem Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej rozpoczyna wdrażanie systemu - poinformowały służby prasowe Zarządu Morskich Portów Szczecin i Świnoujście.

PCS (ang. Port Community System) ma zmniejszyć opóźnienia w ruchu ładunków i ułatwić płynny przepływ danych elektronicznych.

Jego rozbudowane moduły mają usprawnić pracę przy kontroli weterynaryjnej nad ładunkami, czy odbiór odpadów ze statków.

"Wykorzystuje się go pomiędzy klientami, dostawcami i urzędami" - mówi cytowany w informacji portów prezes zarządu spółki Polski PCS Andrzej Zelek. "Jest po to, żeby wyeliminować papierową formę dokumentów. Podczas wypełniania dokumentów, przepisywanie numerów, różnych rubryk, wypełniania tabel, może nastąpić wiele błędów. System PCS jest zbudowany, żeby odciążyć pracę człowieka, aby systemy rozmawiały ze sobą" - wyjaśnia.

Z nowego systemu będą korzystać urzędy morskie, administracja celno-skarbowa, administracja portowa, inspekcja weterynaryjna, terminale morskie, porty, firmy logistyczne, agencje celne, armatorzy i firmy spedycyjne - podały porty. Do tej pory każdy z podmiotów miał swój system, a pomiędzy nimi krążyły dokumenty.

"Jest to produkt, który powstał w Polsce, skonstruowany przez polskich informatyków, a udziałowcami Polskiego PCS są polskie firmy" - mówi prezes Zarządu Morskich Portów Szczecin i Świnoujście Krzysztof Urbaś. "Spółkę utworzyły porty w Szczecinie i Świnoujściu, Gdańsku oraz Gdyni. Nie wyważa się otwartych drzwi, podobne systemy od wielu lat działają w portach europejskich i azjatyckich. My dołączamy do nich z własnym PCS" - dodaje.

Zdaniem Zelka, poprawi się również bezpieczeństwo informacji w polskich portach; dzięki ujednoliceniu systemu i wprowadzeniu PCS wszystkie ogniwa łańcucha przesyłu danych będą zabezpieczone.

Z informacji portów wynika, że największy pod względem kwot przeładunkowych port w Europie Rotterdam, który wdrożył system PCS, wyliczył, że firmy które prowadzą na terenie portu swoje biznesy zaoszczędziły 140 mln euro. Komercyjne wykorzystanie PCS ma ruszyć w styczniu 2021 r.