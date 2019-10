W Pyrzowicach spadek liczby pasażerów. Ale w 2020 r. ma być rekord

W trzecim kwartale 2019 r. w Katowice Airport odnotowano niewielkim spadek ruchu pasażerskiego, co przełożyło się na wyniki przewozowe w okresie od stycznia do września br. W ciągu dziewięciu miesięcy 2019 r. w ruchu ogółem obsłużono w Katowice Airport 3,91 mln podróżnych, to jest o 62 tys. mniej (spadek o 1,6 proc.) w porównaniu z tym samym okresem 2018 r.

Z siatki połączeń regularnych skorzystało 2,12 mln osób, to jest o 75 tys. mniej (spadek 3,4 proc.) w porównaniu z tym samym okresem 2018 roku.

W ruchu czarterowym obsłużono 1,78 mln pasażerów, to jest o 11 tys. więcej (wzrost 0,7 proc.) niż w ciągu trzech kwartałów 2018 roku.

Dziewięć miesięcy 2019 r. zakończyło się w Katowice Airport rekordowym wynikiem w segmencie przewozów cargo. Łącznie odprawiono w Pyrzowicach prawie 14,9 tys. ton frachtu, to jest o 1,2 tys. ton więcej (wzrost 9,2 proc.) w porównaniu z tym samym okresem 2018 r.