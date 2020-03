W ramach akcji "LOT do Domu" do kraju wróciło ponad 37 tys. osób

Ponad 37 tys. osób wróciło do kraju od niedzieli 15 marca podczas akcji "LOT do Domu" - poinformowały w piątek PLL LOT. 44 maszyny, typu m.in. Boeing 787 Dreamliner, wykonały w sumie 275 rejsów. Zgodnie z decyzją rządu, operacja ta w obecnym kształcie będzie kontynuowana do 5 kwietnia br.

W ciągu 12 dni operacji #LOTdoDomu do kraju na pokładach samolotów polskiego przewoźnika powróciło 37 440 osób. LOT wykonał w sumie 275 rejsów, wykorzystując 44 samoloty ze wszystkich typów we flocie - poinformowała spółka.



Na piątek, 13. dnia akcji "LOT do Domu", zaplanowano 16 rejsów - m.in. z Cancun, Varadero, Chicago, Helsinek, Baku, Edynburga, Londynu, Oslo, Alicante czy Algieru.

LOT poinformował, że w kolejnych dniach przywiezie polskich obywateli m.in. z Cebu i Manili (Filipiny), Hanoi, Sydney, Toronto, Bangkoku i Tbilisi, a także z Singapuru, Amsterdamu i Sztokholmu.



- W związku z decyzją polskiego rządu o przedłużeniu zawieszenia połączeń lotniczych do dnia 11 kwietnia 2020 roku włącznie, podyktowaną rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2 w Polsce i na świecie, loty zaplanowane w dniach 29 marca - 11 kwietnia 2020 roku zostały odwołane - czytamy w komunikacie.



Jak dodano, zgodnie z decyzją rządu polskiego operacja "LOT do Domu" w obecnym kształcie będzie kontynuowana do 5 kwietnia.



Rejsy te planowane są na kilka dni do przodu, na podstawie zgłoszeń polskich obywateli, którzy ze względu na znaczącą odległość, mogą wrócić do kraju wyłącznie transportem lotniczym. Aktualne listy kierunków, z których możliwy jest powrót w ramach akcji "LOT do Domu" dostępna jest na stronie: https://www.lot.com/pl/pl/lot-do-domu



Polacy, którzy chcą powrócić do kraju, mogą zgłaszać zapotrzebowanie na przelot za pośrednictwem platformy internetowej LOT-u, dostępnej pod adresem LOTdoDomu.com oraz LOTdoDomu.pl.



Do projektu "LOT do Domu" dołączyli także przewoźnicy Polonus i PKP Intercity. Uruchomione zostały dodatkowe połączenia krajowe - pociągi i autokary, które rozwiozą pasażerów z Lotniska Chopina do domu bez dodatkowych kosztów. Informacje o rozkładach dostępne są na stronie https://www.lot.com/pl/pl/transport-krajowy i na stronie Lotniska Chopina.



Wszystkie osoby wracające do Polski w ramach akcji #LOTdoDomu mają mierzoną temperaturę ciała, a następnie kierowane są na obowiązkową 14-dniową kwarantannę.



