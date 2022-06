W ramach odbudowy siatki połączeń PLL LOT zainaugurowały trasę z Nowego Jorku do Krakowa

Na Lotnisku Kraków Balice wylądował pierwszy w tym sezonie samolot przywożący pasażerów z Nowego Jorku. Loty ze Stanów Zjednoczonych będą realizowane raz w tygodniu.

PLL LOT w tym sezonie intensywnie rozbudowują swoją siatkę połączeń, włączając w to rejsy transatlantyckie realizowane z lotnisk w Krakowie i Rzeszowie.

PLL LOT odbudowują siatkę połączeń po okresie pandemii. Jest pewne, że skorzystają na tym lotniska regionalne.

Pierwszy samolot z Nowego Jorku wylądował na Lotnisku Kraków Balice 4 czerwca.

LOT niebawem rozpocznie też spłatę pożyczki rządowej. Ma ją oddać od końca 2023 r.

Samolot Boeing 787 Dreamliner, który wylądował na Lotnisku Kraków Balice zainaugurował stałe połączenie realizowane przez PLL LOT z Nowego Jorku do stolicy Małopolski. Zgodnie z letnim rozkładem samoloty ze Stanów Zjednoczonych będą odlatywać w piątek by po 8,5 godzinach lotu lądować w Krakowie. Odloty do Ameryki zaplanowano na sobotę rano.

-Bardzo się cieszę, że wznowiliśmy po latach przerwy stałe połączenie do Nowego Jork - powiedział portalowi WNP.PL prezes lotniska Radosław Włoszek. - Fakt, że możliwy jest bezpośredni lot sprawia, że wielu mieszkańców Małopolski wybierających się za Atlantyk w celach biznesowych i odwiedzenia rodzin będzie decydowało się na skorzystanie z oferty LOT-u. Bardzo liczymy na odbudowę ruchu turystycznego i przyloty wakacyjne. Będziemy w tym sezonie mieli tygodniowo 4 regularne połączenia do Chicago i jedno do Nowego Jorku. Zobaczymy jakie będzie zainteresowanie pasażerów w okresie jesiennym i zimowym. Przypomnę, że przed pandemią amerykański przewoźnik American Airlines planował kilka lotów tygodniowo z Nowego Jorku do Krakowa. Liczę, że do tej sprawy uda się wrócić, w ramach naszych działań nad rozbudową siatki połączeń.

PLL LOT w okresie ograniczenia aktywności spowodowanej obostrzeniami pandemicznymi nie rozwiązał umów z personelem pokładowym. Dzięki miedzy innymi temu możliwe było szybkie odbudowanie siatki połączeń, w tym także lotów transatlantyckich. Po otwarciu amerykańskich lotnisk i przestrzeni powietrznej nad tym krajem wznowiono codzienne połączenia z Lotniska Chopina w Warszawie do lotnisk w Nowym Jorku i Chicago i cztery razy w tygodniu z Balic do Chicago. Kolejnym krokiem było wznowienie lotów raz w tygodniu z Rzeszowa do Nowego Jorku.

Samoloty polskiego przewoźnika będą teraz raz w tygodniu latać w letnim rozkładzie z Lotniska Kraków Balice do Nowego Jorku.

- Chcemy żeby to było całoroczne połączenie, będziemy obserwowali jakie jest zainteresowanie pasażerów. LOT odbudowuje swoją siatkę połączeń - powiedziała naszemu portalowi członek zarządu do spraw korporacyjnych PLL LOT Katarzyna Piskorz. - W rozkładzie mamy loty do Mumbaju, zainaugurowaliśmy trasę do Baku, do Sarajewa będzie 5 lotów tygodniowo, w najbliższy poniedziałek startujemy z Prisztiną. Trudno mówić o wszystkich szczegółach, ale wracamy z poważna ofertą dla pasażerów. W tym celu dostosowujemy loty z portów regionalnych do Warszawy. Chcemy żeby wszyscy zdążyli na poranne odloty, a przylatując na Lotnisko Chopina jeszcze tego samego dnia nawet w późnych godzinach wieczornych dotarli do domu ostatnimi lotami na trasach krajowych.

Nie jest tajemnicą, że linie lotnicze, które borykały się w okresie pandemii z problemami finansowymi otrzymały dofinansowanie od rządów. Tak też było w przypadku naszego narodowego przewoźnika.

Sprawę skomentował dla WNP.PL minister infrastruktury Andrzej Adamczyk: - Otwarcie połączenia z Krakowa do Nowego Jorku realizowanego przez naszego narodowego przewoźnika jest potwierdzeniem słuszności naszej decyzji o przekazaniu pomocy na potrzeby bieżącej działalności LOT-u. Podobnie uczyniło wiele europejskich rządów i uważam, że miało to głęboki biznesowy sens. Po odbudowaniu swojej pozycji będzie czas na zwrot pieniędzy. Posiadanie narodowego przewoźnika to wartość sama w sobie.

Narodowy przewoźnik zawarł umowę pożyczki o wartości 1,8 miliarda złotych z PFR w ramach rządowego wsparcia PLL LOT. Spłata rozpocznie się od 30 grudnia 2023 roku

