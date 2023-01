W święta i nowy rok ponad 2 mln pasażerów PKP Intercity

W okresie świąteczno-noworocznym, czyli od 22 grudnia ubiegłego roku do 3 stycznia, pociągami PKP Intercity podróżowało ponad 2 mln osób. Najwyższą frekwencję odnotowano w przeddzień Wigilii – 23 grudnia z PKP Intercity podróżowało blisko 198 tys. osób - poinformował przewoźnik.

Jak poinformował kolejowy przewoźnik, największym zainteresowaniem cieszyły się podróże pomiędzy Warszawą a Trójmiastem, Krakowem, Poznaniem, Wrocławiem, Lublinem i Łodzią.

Przypomniano, że cały 2022 rok był dla spółki rekordowy, gdyż na podróż pociągami PKP Intercity zdecydowało się około 58,9 mln pasażerów, to o 10 mln więcej niż w najlepszym do tej pory 2019 roku, co oznacza wzrost o 20 proc. Porównując 2022 do 2021 roku, liczba pasażerów zwiększyła się o ponad 23 mln, czyli o około 65 proc.

PKP Intercity to największy polski operator kolejowy, który zapewnia komunikację pomiędzy dużymi miastami oraz popularnymi ośrodkami turystycznymi w kraju, a także umożliwia podróżowanie po Europie. W ramach rozszerzonej strategii inwestycyjnej "PKP Intercity - Kolej Dużych Inwestycji" do 2030 r. spółka przeznaczy 27 mld zł na nowoczesny tabor oraz stacje postojowe.

