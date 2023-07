W świnoujskim porcie powstanie Głębokowodny Terminal Kontenerowy

Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście SA podpisał z belgijsko-katarskim konsorcjum przedwstępną umowę dzierżawy terenów zlokalizowanych w porcie zewnętrznym w Świnoujściu. To miejsce, w którym powstanie Głębokowodny Terminal Kontenerowy.

"Przebyliśmy długą drogę, żeby dzisiaj dobrnąć do tej niezwykle ważnej dla nas umowy, pierwszej, która rozpoczyna cały proces budowy terminala kontenerowego w Świnoujściu" - przekazał w poniedziałek podczas konferencji prasowej wiceminister infrastruktury Marek Gróbarczyk. "Ta inwestycja musi się rozpocząć" - podkreślił.

"Przy takiej dynamice rozwoju polskich portów, w tym szczególnie rozwoju portu Szczecin i Świnoujście, ale generalnie zmiany kierunków transportu ładunków, normalna rzeczą jest budowa terminala kontenerowego w Świnoujściu" - dodał Gróbarczyk.

Warunki pozwalające na umocnienie pozycji polskich portów morskich na rynku Bałtyckim

Głębinowy terminal kontenerowy w porcie zewnętrznym, na wschód od falochronu wschodniego Terminalu LNG. Port i miejsce składowania kontenerów umieszczone zostaną na pirsie.

Dostęp od strony lądu przewiduje budowę drogi dojazdowej od projektowanego węzła Łunowo na drodze S3 oraz torów kolejowych. Część ładunków będzie transportowana także żeglugą śródlądową.

"Ten terminal będzie na pewno z jednej strony dużym katalizatorem rozwoju, jeżeli chodzi o region zachodniopomorski. Pozwoli uzyskać polskim portom morskim, szczególnie tym czterem największym, o podstawowym znaczeniu dla gospodarki morskiej, warunki pozwalające na umocnienie pozycji polskich portów morskich na rynku Bałtyckim" - przekazał podczas konferencji prasowej w poniedziałek prezes Zarządu Portów Morskich Szczecin i Świnoujście S.A. Krzysztof Urbaś.

"Stworzy też kolejny impuls do rozwoju globalnych sieci logistycznych, do zintegrowanych łańcuchów transportowych, które okazały się bardzo ważne dla prawidłowego działania całego systemu gospodarczego na świecie" - dodał.

Przekazał też, że terminal będzie spełniał "najwyższe standardy bezpieczeństwa oraz ochrony środowiska". Ma być wyposażony w niskoemisyjny sprzęt przeładunkowy, który "będzie zgodny z najwyższymi normami ekologicznymi".

"Terminal zgodnie z ofertą, która była spełnieniem wymogów naszej dokumentacji przetargowej, będzie stanowił infrastrukturę podwójnego znaczenia. Infrastruktura cywilna będzie wykorzystywana do przeładunków różnego sprzętu wojskowego" - poinformował Urbaś.

Inwestycja poprawi konkurencyjność miasta, jako bardzo ważnego miasta portowego

Podkreślił też, że inwestycja poprawi "konkurencyjność miasta, jako bardzo ważnego miasta portowego na polskim wybrzeżu".

"Terminal na pewno będzie stymulował rozwój bardzo nowoczesnych centrów logistycznych, miejsca pracy w tych centrach logistycznych, poza samym terminalem oraz miejsca pracy we wszystkich przedsięwzięciach kooperujących z takim terminalem głębokowodnym, a jest to na pewno kilkaset przedsiębiorstw, które będą w to zaangażowane" - zapowiedział Urbaś.

Przedwstępną umowę dzierżawy Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście SA podpisał z belgijsko-katarskim konsorcjum składające się z Deme Concessions N.V. oraz Qterminals W.L.L.

"Jesteśmy tutaj, aby nadać początek nowej fazie, nowemu etapowi związanemu z rozwojem terminala kontenerowego. Pierwszy to oczywiście podpisanie dokumentów, sprawy funduszy, zapewnienie potrzebnego sprzętu, zapewnienie przeszkolenia dla mieszkańców i stworzenie miejsc pracy" - powiedział przedstawiciel Qterminals Charles Meaby.

Głębokowodny Terminal Kontenerowy przyjmie największe jednostki, jakie mogą wpłynąć na Bałtyk. Umożliwi równoczesną obsługę 2 jednostek o długości 400 metrów i jednej do 200 metrów. Roczna zdolność przeładunkowa terminalu będzie wynosić dwa miliony TEU.

