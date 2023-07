W tych krajach zatankujesz w wakacje najtaniej

Cena benzyny w Europie waha się o 3,85 zł (Turcja) do 8,42 zł (Norwegia, Dania).

Portal Business Insider Polska radzi, jak najtaniej dojechać samochodem do krajów najczęściej odwiedzanych przez Polaków w wakacje.

Najwięcej polskich turystów zagranicznych według ankiety firmy Mondial Assistance przeprowadzonej w połowie czerwca wybiera się w tym roku do Chorwacji (18 proc. wyjazdów). Wielu zdecydowało się na: Grecję (14 proc.), Hiszpanię (12 proc.), Włochy (11 proc.), Turcję (9 proc.), Bułgarię (6 proc.), Wielką Brytanię (5 proc.), Niemcy (4 proc.), Albanię (4 proc.) i Cypr (4 proc.). To pierwsza dziesiątka kierunków podróży zagranicznych Polaków.

Jak dojechać tam autem i nie przepłacić za paliwo?

- Zanim wjedziesz do Danii, Grecji, Włoch, Francji, czy Finlandii wiedz, że wkraczasz na terytoria skrajnie drogiej benzyny. Lepiej napełnić bak przed granicą tych państw. Tanio nie jest też w Niemczech i Szwajcarii. W przypadku diesla terenem skrajnej drożyzny są: Szwajcaria, Szwecja, Finlandia, Francja, Wielka Brytania, Włochy i Belgia - informuje Business Insider Polska i radzi, jak zarządzać portfelem na głównych wakacyjnych trasach.

W dobrej cenie do Grecji, Chorwacji i Hiszpanii

Dla planujących podróż samochodem do Grecji optymalne byłoby zatankowanie benzyny 95 w Polsce jedynie na przemknięcie przez Słowację i Węgry. Potem wypełniamy bak na północy Rumunii po 6,01 zł za litr w takim stopniu, żeby dojechać do granicy Bułgarii. Tam tankujemy po 5,75 zł tyle benzyny, by dojechać do Turcji (nie potrzeba wiz, tylko paszport) i tu już tankujemy do pełna po 3,85 zł i dopiero wtedy jedziemy do Grecji, gdzie benzyna jest po... aż 8,31 zł.

