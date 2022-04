W wakacje przejazd A4 z Katowic do Krakowa będzie droższy

Zgodnie z wnioskiem złożonym do Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad, koncesjonariusz autostrady A4 Katowice-Kraków planuje od 4 lipca zmienić stawki opłat za przejazdy dla wszystkich kategorii pojazdów. Na każdym punkcie opłat trzeba będzie zapłacić o złotówkę więcej.

We wniosku złożonym do GDDKiA operatora autostrady występuje o zgodę na zmianę od 4 lipca br. stawek opłat za przejazdy dla wszystkich kategorii pojazdów. W kategorii 1 (samochody osobowe i małe furgonetki) - z kwoty 12 zł do kwoty 13 zł. W pozostałych kategoriach - z kwoty 35 zł do kwoty 40 zł.

Powyższe opłaty obowiązywać będą na każdym z dwóch Placów Poboru Opłat, tj. w Mysłowicach i Balicach.

Planowane jest utrzymanie stawki preferencyjnej dla transakcji automatycznych (elektroniczny pobór opłat A4Go i Telepass oraz videotolling z aplikacjami: Autopay, SkyCash, mPay, IKO oraz z kartami Orlen Flota) realizowanych za przejazd samochodami osobowymi.

Od 4 lipca 2022 r. opłaty dla tego typu transakcji będą o 3 zł niższe, czyli wyniosą 10 zł na każdym PPO. Taka stawka za przejazd obowiązywała w przypadku samochodów osobowych siedem lat temu.

Wysokość bonifikaty dla pojazdów kategorii 2 i 3, która będzie obowiązywała dla tych kategorii pojazdów od 4 lipca 2022 r., zostanie odrębnie skonsultowana z GDDKiA.

Aktualnie dla pojazdów kategorii 2 i 3 od obowiązującej stawki opłaty za przejazd autostradą (tj. 35 zł) stosuje się bonifikatę, która wynosi 13 zł.

Planowane jest również utrzymanie rabatu dla kierowców samochodów osobowych korzystających z płatności automatycznych w dotychczasowej wysokości 6 zł za przejazd całym płatnym odcinkiem

- Do zmiany stawek za przejazd zmusza nas wzrost kosztów utrzymania autostrady i prowadzenia inwestycji, związany m.in. z szybko rosnącymi w ostatnim czasie cenami usług, materiałów budowlanych czy nośników energii - mówi Rafał Czechowski, rzecznik pasowy SAM (operatora autostrady).

