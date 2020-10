W żegludze śródlądowej więcej statków pasażerskich

Zmalała liczba pchaczy, holowników oraz barek używanych w żegludze śródlądowej w ubiegłym roku. Przybyło natomiast statków pasażerskich wykorzystywanych do celów turystycznych - wynika z danych Głównego Urzędu Statystycznego.

Jak informuje GUS, liczba pchaczy oraz holowników stanowiących tabor holowniczy żeglugi śródlądowej wyniosła na koniec ubiegłego roku 179 sztuk, czyli o 22 mniej niż w roku poprzednim. Zmalała również liczba barek z własnym napędem - o dziewięć jednostek (do 80) oraz barek bez własnego napędu (barki do pchania) - o 60 jednostek (do 402).

Według GUS tendencja wzrostowa widoczna jest w przypadku taboru pasażerskiego, w skład którego w 2019 r. wchodziło 130 statków pasażerskich, czyli o siedem więcej niż rok wcześniej, co jest związane z rozwojem tej formy usług turystycznych.