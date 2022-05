Warmińsko-mazurskie: Ełcka Kolej Wąskotorowa wznawia przejazdy

Od niedzieli wznawia przejazdy Ełcka Kolej Wąskotorowa - podało Muzeum Historyczne w Ełku, które zarządza jedynym tego typu zabytkowym środkiem transportu na Mazurach. W poprzednich sezonach wąskotorówka przewoziła nawet 20 tys. pasażerów.

Tegoroczny sezon kursowania ełckiej kolejki rozpoczął się w niedzielę. W maju i czerwcu regularne przejazdy zabytkowych składów będą odbywać się w weekendy, a później - do końca wakacji - niemal codzienne, oprócz poniedziałków.

"To jedyna tego typu atrakcja turystyczna w regionie, więc warto z niej skorzystać. Zachęcamy do połączenia przejazdu ze zwiedzaniem naszych wystaw i obejrzeniem zabytkowego taboru kolejowego. Pozwoli to poszerzyć wiedzę o historii kolei i regionu" - powiedział PAP dyrektor Muzeum Historycznego w Ełku dr Rafał Żytyniec.

Jak przypomniał, w poprzednich dwóch sezonach z powodu przepisów pandemicznych kolejka mogła zabierać jedynie 50 proc. pasażerów w stosunku do liczby miejsc. "Teraz już tych ograniczeń nie ma, więc na każdy przejazd może wybrać się około 180 osób" - wyjaśnił.

Po przerwie związanej z zagrożeniem COVID-19, podczas postoju w Sypitkach, gdzie kolejka zatrzymuje się w połowie trasy, organizowane są dla turystów ogniska z kiełbaskami.

W ofercie Ełckiej Kolei Wąskotorowej są przewozy turystyczne składami ciągniętymi przez lokomotywę spalinową Lyd1 lub zabytkowy parowóz Px48. Są to zarówno regularne przejazdy dla pasażerów indywidualnych, jak i na zamówienie grup zorganizowanych. Bilety można kupować przez internet albo w kasie ełckiego muzeum, które mieści się w zrewitalizowanym budynku stacyjnym.

Trasa o długości 30 km prowadzi przez malownicze mazurskie tereny między jeziorami Selment Wielki i Regielskim. Kolejka jedzie z Ełku przez Mrozy Wielkie, Regielnicę, Kałęczyny i Laski Małe do Sypitek i z powrotem do Ełku. Do składu dołączane są wagony odkryte i zamknięte.

Ełcka Kolei Wąskotorowa powstała w latach 1912-18. Jest jedyną w woj. warmińsko-mazurskim i jedną z kilku czynnych wąskotorówek w kraju. Od 1991 r. jest wpisana do rejestru zabytków. Miasto przejęło ją od PKP w 2002 r., a od 2014 r. znajduje się ona w strukturze Muzeum Historycznego w Ełku.

Szukasz magazynu do wynajęcia. Zobacz ogłoszenia na PropertyStock.pl