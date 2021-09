Warmińsko-mazurskie: Zabytkowe turystyczne pociągi na zakończenie lata

W weekend na kolejowe szlaki Warmii i Mazur wyruszą specjalne, w tym zabytkowe, pociągi pasażerskie, którymi będzie można przejechać m, in. po nieczynnych na co dzień trasach.

Pasażerowie będą mogli skorzystać z podróży m.in. zabytkowymi składami Szkwał oraz Niegocin. W sumie będzie można wybrać połączenie wśród 13 przejazdów na różnych odcinkach. Podróże można rozpocząć na stacjach nie tylko w regionie, ale i innych miastach kraju: Bydgoszczy Głównej, Laskowicach Pomorskich, Elblągu, Braniewie, Olsztynie Głównym, Ełku, Korszach, Iławie Głównej, Toruniu Głównym oraz Inowrocławiu.

Pociągi przejadą odcinkami głównych i lokalnych linii kolejowych przebiegających na terenie północno - wschodniej Polski, pojawią się także w tych miastach regionu, do których na co dzień pociągi nie zajeżdżają, ponieważ linie są nieczynne dla ruchu pasażerskiego, zajadą np. do Orzysza, czy Bartoszyc.

Bilety na przejazdy turystycznymi trasami w weekend będzie można kupić wyłącznie u konduktorów.

Szukasz magazynu do wynajęcia. Zobacz ogłoszenia na PropertyStock.pl