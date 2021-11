Warszawa: Od początku roku w metrze doszło do 82 przestępstw; najwięcej na stacji Centrum

Od początku roku w metrze warszawskim doszło do 82 przestępstw. Najwięcej na stacji Centrum - powiedziała PAP rzeczniczka Komisariatu Policji Metra Warszawskiego mł. asp. Natalia de Laurans.

"Od 1 stycznia do 23 listopada bieżącego roku na terenie metra warszawskiego doszło do 82 przestępstw, z czego 58 przestępstw związanych było z posiadaniem środków odurzających" - poinformowała w rozmowie z PAP mł. asp. Natalia de Laurans.

Według danych najwięcej przestępstw zostało popełnionych na stacjach Centrum, Dworzec Wileński, Świętokrzyska M1 oraz Świętokrzyska M2. "Związane jest to przede wszystkim z tym, iż z tych stacji korzysta bardzo duża liczba pasażerów, z uwagi na to, że stacje te są węzłami przesiadkowymi łączącymi metro z innymi środkami komunikacji" - tłumaczyła policjantka.

"Dodatkowo policjanci z komisariatu metra warszawskiego na bieżąco realizują zadania związane z obostrzeniami związanymi z wystąpieniem stanu epidemii" - zaznaczyła.

Przekazała, że funkcjonariusze podczas codziennej służby sprawdzają czy pasażerowie metra stosują się do obowiązku zakrywania nosa i ust za pomocą maseczki. "Od 1 do 23 listopada policjanci podjęli 1073 interwencje, które w 225 przypadkach zakończyły się ukaraniem mandatem karnym, pouczono 841 osób, a w przypadku 7 zostanie sporządzony wniosek o ukaranie do sądu" - podała.

Poinformowała przy tym, że od początku roku policjanci z metra nie zarejestrowali wzmożonej działalności kieszonkowców na stacjach i pociągach podmiejskiej kolejki.

