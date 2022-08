Warszawa: od poniedziałku na linię S1 wyjadą pięcioczłonowe pociągi Impuls 2

Od poniedziałku, 8 sierpnia na linię S1 (Otwock-Pruszków) wyjadą pierwsze dwa nowe pociągi pięcioczłonowe Impuls 2, dostarczone do Szybkiej Kolei Miejskiej przez Newag S.A. - poinformował PAP rzecznik SKM Karol Adamaszek.

Jak zaznaczył, w dni robocze nowe, dłuższe składy będą obsługiwały trasę S1 zestawione (łącznie 10 wagonów). W weekendy i święta (w tym 15 sierpnia) rozdzielone.

Sześć krótszych czteroczłonowych pojazdów już jeździ po stolicy, głównie na trasie z Sulejówka na lotnisko. Do tej pory przyjechało już do Warszawy 8 pięcioczłonowych Impulsów 2. "Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem to jeszcze w sierpniu dojadą dwa kolejne" - przekazał Adamaszek.

Wartość kontraktu realizowanego przez Newag wynosi blisko 668 milionów złotych brutto, z czego blisko 203 miliony pochodzą z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020. Umowa z Newagiem obejmuje także przeszkolenie pracowników w zakresie obsługi pociągów oraz siedmioletnie serwisowanie.

Inwestycja Szybkiej Kolei Miejskiej obejmuje 21 pojazdów: 15 złożonych z 5 członów i 6 złożonych z 4 członów, które można ze sobą łączyć w tzw. tandemy, zapewniając więcej miejsc w godzinach szczytu. Do dyspozycji pasażerów będą: Wi-Fi, ładowarki USB, miejsca na rowery, wózek oraz duży bagaż, a także nowoczesny system informacji i automaty biletowe. Na pokładzie będą także defibrylatory AED.

