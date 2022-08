Od dnia wprowadzenia nowych przepisów dot. hulajnóg do środy na zlecenie służb odholowaliśmy 1848 hulajnóg- przekazał rzecznik Zarządu Dróg Miejskich Jakub Dybalski. Straż Miejska wystawiła w tym czasie 24 mandaty za nieprawidłowe parkowanie hulajnóg - dodał Jerzy Jabraszko ze Straży Miejskiej.

20 maja ubr. weszły w życie nowe przepisy dotyczące jazdy i parkowania elektrycznych hulajnóg. Do środy, 3 sierpnia ze stołecznych chodników i ulic usunięto 1848 źle zaparkowanych elektrycznych hulajnóg. Średnio w miesiącu usuwane jest ich ponad sto. Straż Miejska przez ten czas wystawiła 24 mandaty za złe parkowanie.

Za nieprawidłowe zaparkowanie e-hulajnogi grozi mandat. Za pozostawienie tego jednośladu na chodniku tak, że utrudnia przejście, grozi 100 zł mandatu - podobnie jak za zostawienie go przed przejściem dla pieszych. Za porzucenie elektrycznej hulajnogi w narożniku skrzyżowania i obszarze do 10 m od tego miejsca mandat wynosi 300 zł, a za pozostawienie jej na niebieskiej kopercie - 500 zł.

Elektryczne hulajnogi można w stolicy zostawiać przy specjalnie oznakowanych stojakach rowerowych. Miasto wyznacza też specjalne "parkingi".

"Zaczęliśmy w zeszłym tygodniu od wyznaczania 21 stref w Śródmieściu. Docelowo chcemy, żeby siatkę miejskich stojaków rowerowych, których jest kilkanaście tysięcy i są pooznaczane naklejkami pozwalającymi na postój hulajnóg, uzupełniło ok. 250 stref postojowych w całej Warszawie" - powiedział PAP rzecznik ZDM Jakub Dybalski. "Nie mamy terminu wyznaczenia ich wszystkich, będą malowane sukcesywnie" - dodał.

Wyjaśnił, że cały pomysł opiera się na odpłatności operatorów wypożyczających hulajnogi za korzystanie z pasa drogowego. "Nie widzimy żadnego powodu, żeby prywatne biznesy oparte o korzystanie z miejskiej przestrzeni robiły to za darmo. Za zajęcie pasa drogowego płaci właściciel straganu z kwiatami, telewizja, która realizuje program na chodniku, czy remontujący kamienicę właściciel, który rozstawił rusztowanie" - powiedział.

"Rzecz w tym, że żadne przepisy nie przewidują zajęcia pasa przez hulajnogę parkującą to tu, to tam. Zeszłoroczna nowelizacja Prawa o ruchu drogowym, która m.in. nakazuje postój hulajnóg w miejscach do tego wyznaczonych, w żaden sposób nie wskazuje skąd się te miejsca mają wziąć, kto ma za nie płacić i w jaki sposób" - dodał.

Zaznaczył, że nikt tego wcześniej nie robił. "Musieliśmy sami opracować takie zasady, przekuć je w umowy, które będziemy w ciągu najbliższych tygodni podpisywać z operatorami wypożyczającymi hulajnogi. Zakres pasa drogowego, czyli liczba stref, za które będzie płacić konkretny operator, będzie proporcjonalna do wielkości floty ich hulajnóg w Warszawie. Co ważne, choć za konkretną strefę będzie płaciła konkretna firma, to dla warszawiaków nie będzie to miało znaczenia. Wszystkie będą oznaczone jednakowo, w każdej będzie można pozostawić każdą hulajnogę, również prywatną, również rower, jeśli ktoś będzie chciał" - podkreślił.

Od 20 maja weszły w życie nowe przepisy regulujące zasady poruszania się i parkowania e-hulajnóg. Zgodnie z nimi elektryczną hulajnogą nie wolno przewozić pasażera i przekraczać prędkości 20 km/h. Jeździć należy tylko po drogach dla rowerów i pasach rowerowych, a jeśli takich nie ma należy skorzystać z jezdni lub chodnika. Parkowanie dozwolone jest wyłącznie w miejscu do tego przeznaczonym, a jeżeli nie ma takiego miejsca - jak najbliżej zewnętrznej krawędzi chodnika najbardziej oddalonej od jezdni oraz równolegle do tej krawędzi, zachowując co najmniej 1,5 m przejścia.

Autorka: Marta Stańczyk

