Warszawa potrzebuje nowego lotniska, ale nie w Baranowie

Politycy największych ugrupowań w czasie kolejnej z cyklu debat, które publikujemy na „Kanale Wyborczym” WNP.PL oraz PortalSamorzadowy.pl, rozmawiali o opublikowanym na początku lipca przez Ministerstwo Infrastruktury projekcie „Polityki rozwoju lotnictwa cywilnego w Polsce do 2030 r. (z perspektywą do 2040 r.)”.

Opublikowany właśnie projekt strategii lotniczej jest próbą dostosowania tego sektora do uchwały Rady Ministrów z 2017 roku, mówił w trakcie debaty Włodzimierz Skalik, członek władz Konfederacji. Jak podkreślał, dla pękającego w szwach lotniska Chopina musi powstać alternatywa i to szybko.

Oprócz niego w dyskusji uczestniczyli: Maciej Lasek, poseł Platformy Obywatelskiej, Maciej Kopiec z Lewicy, Mirosław Suchoń z Polski 2050 oraz poseł PiS Jerzy Polaczek, były minister transportu w pierwszym rządzie tego ugrupowania.

Włodzimierz Skalik był jednym z gości przedwyborczej debaty WNP.PL dotyczącej sytuacji branży lotniczej. W naszym studiu wyborczym gościliśmy przedstawicieli największych ugrupowań w Polsce:

- Uchwała Rady Ministrów odnośnie budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego z 2017 roku została podjęta w trakcie pauzy planistycznej. Wynika to z tego, że w 2013 roku zakończył swoje obowiązywanie Program Rozwoju Sieci Lotnisk i Lotniczych Urządzeń Naziemnych. Przez niemal dekadę branża funkcjonowała bez kompleksowych rozwiązań planistycznych. Dopiero teraz przystępujemy do dyskusji nt. kompleksowego pomysłu na funkcjonowanie lotnictwa cywilnego w Polsce – przekonywał Skalik.

Na początku lipca Ministerstwo Infrastruktury opublikowało projekt „Polityki rozwoju lotnictwa cywilnego w Polsce do 2030 r. (z perspektywą do 2040 r.)”. To dokument, którego branża nie mogła doczekać się od kilku lat. Jego konsultacje potrwają do 7 sierpnia 2023 r.

Dokumenty pod polityczną tezę? Pomylona kolejność

- Ta sekwencja zdarzeń jest kompletnie pomylona. Najpierw powinna być opracowana koncepcja funkcjonowania branży z ewentualnym uwzględnieniem CPK. Natomiast opublikowany właśnie projekt strategii lotniczej jest próbą dostosowania tego sektora do uchwały Rady Ministrów z 2017 roku – oceniał członek Konfederacji.

Skalik podkreślał, że dla pękającego w szwach lotniska Chopina musi powstać alternatywa i to szybko.

- Faktem jest, że Warszawa potrzebuje nowego lotniska. Jest to słuszny postulat, który trzeba realizować. Jest to jednak wykorzystywane do projektu, który jest obecnie wysoce ryzykowny. CPK jest przewymiarowany i nie ma alternatywnych rozwiązań – dodawał.

Debatujący w studiu WNP.PL zastanawiali się także na przyszłością naszego narodowego przewoźnika.

- W tym opracowaniu nie znajdujemy klarownego pomysłu na to, jak LOT miałby obsłużyć projektowany dla CPK ruch. Mam wrażenie, że strategia lotnicza byłaby wtedy kompletna, gdyby zawierała w sobie także wizję rozwoju tego przewoźnika – argumentował Włodzimierz Skalik.

Modlin, Radom, Łódź zagrożone przez megainwestycję

Zdaniem członka władz Konfederacji CPK zmieni w sposób diametralny sytuację na lotniskowej mapie Polski.

- Nie należy stwarzać większego ryzyka dla funkcjonowania tych lotnisk ponad to, które dziś mamy. Realizacja projektu CPK takie ryzyko zwiększa. Poważnym dylematem jest przyszłość lotniska w Łodzi. Lotnisko, które miałoby obsługiwać Warszawę mogłoby być tym, które zastąpi Łódź. Trudno sobie wyobrazić, by łódzkie lotnisko osiągnęło rentowność w najbliższym czasie – tłumaczył.

