Ważna inwestycja w Porcie Szczecin coraz bardziej zaawansowana

Trwają prace nad poprawą dostępu do Portu w Szczecinie w rejonie Basenu Kaszubskiego. To jedna z flagowych inwestycji realizowanych przez Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście. Wartość projektu to prawie 223 mln zł.

tym linkiem. Trwa rejestracja uczestników na nasz tegoroczny Europejski Kongres Gospodarczy. Zapraszamy! Udział możecie potwierdzić pod

Koszt projektu to blisko 223 mln zł. Inwestycja uzyskała 150,2 mln zł dofinansowania ze środków UE z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Celem projektu jest podniesienie konkurencyjności portu w Szczecinie poprzez zwiększenie dostępu dla morskich statków handlowych o większym tonażu niż obecnie.

Po zakończeniu inwestycji do portu Szczecin będą mogły zawijać jednostki z ładunkiem 45-50 tys. ton na burcie i zanurzeniem 11 m.

„Poprawa dostępu do Portu w Szczecinie w rejonie Basenu Kaszubskiego” to jeden z flagowych projektów inwestycyjnych realizowanych przez Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście SA w porcie Szczecin. Jego celem jest zwiększenie możliwości portu w zakresie obsługi ładunków drobnicowych i masowych.

Podniesienie konkurencyjności portu w Szczecinie

Założeniem projektu jest także podniesienie konkurencyjności portu w Szczecinie poprzez zwiększenie dostępu dla morskich statków handlowych o większym tonażu niż obecnie.

Prace obejmują przebudowę najbardziej wykorzystywanych nabrzeży w rejonie masowym tj. Katowickiego i Chorzowskiego. Wraz z nimi zostaną również przebudowane nabrzeża Chorzowskie-Uskok oraz Gliwickie-Uskok.

W ramach prac w projekcie przewidziano również zalądowienie Basenu Noteckiego i budowę Nabrzeża Zamykającego, a także budowę Nabrzeża Dąbrowieckiego wraz z przystanią dalbową długości niemalże 290 m, obudowę narożników Wysp Ostrów Mieleński i Mieleńska Łąka oraz pogłębienie akwenu Basenu Kaszubskiego do głębokości 12,5 m.

Zaawansowanie finansowe całego kontraktu to blisko 65 procent, natomiast rzeczowe to prawie 68 procent.

Najbardziej zaawansowane prace są na nabrzeżach Dąbrowieckim oraz Gliwickim-Uskok, gdzie roboty wykonano w niemal 100 procentach.

Całkowicie został zamknięty Basen Notecki - trwają prace zasypowe jego niecki.

Na nabrzeżu Chorzowskim oraz Chorzowskim-Uskok trwają roboty kafarowe, palowe oraz zbrojarskie i betonowanie, zakończenie prac na tych dwóch nabrzeża planowane jest na czwarty kwartał 2023 r.

Na sekcjach 10-13 nabrzeża Chorzowskiego wykonano już niemalże komplet wszystkich asortymentów robót. Trwają ostatnie prace związane z wykonaniem nawierzchni kolejowo-drogowej nabrzeża.

Na nabrzeżu Katowickim sekcje 1-6 pogrążona została palościanka, oraz wykonano układ placowy. Trwają prace zbrojarskie i betenowanie dolnej płyty nabrzeża.

Niemal w całości zakończono roboty związane z umacnianiem brzegów wysp Ostrów Mieleński i Mieleńska Łąka. W międzyczasie cały czas trwają roboty czerpalne na akwenie. Urobek deponowany jest na pola refulacyjne zlokalizowane na Ostrowie Grabowskim oraz Basenie Noteckim, który po zalądowieniu stworzy rezerwę terenową pod rozwój infrastruktury portowej w rejonie nab. Zamykającego. Zakończenie wszystkich prac planowane jest na trzeci kwartał 2024 r.

Inwestycja za 223 mln zł. Będą mogły zawijać większe statki

Koszt projektu to blisko 223 mln zł. Inwestycja uzyskała 150,2 mln zł dofinansowania ze środków UE z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Po zakończeniu inwestycji do portu Szczecin będą mogły zawijać jednostki z ładunkiem 45-50 tys. ton na burcie i zanurzeniem 11 m.

Podstawowe parametry nabrzeży po zakończeniu inwestycji:

Nabrzeże Katowickie: długość 502,12 m; głębokość techniczna 12,5 m;

Nabrzeże Chorzowskie: długość 295,65 m; głębokość techniczna 12,5 m;

Nabrzeże Chorzowskie-Uskok z rampą RO-RO długość ok 73 m, głębokość techniczna 12,5 m;

Nabrzeże Gliwickie-Uskok długość ok 56 m, głębokość techniczna 12,5 m;

Nabrzeże Dąbrowieckie z przystanią dalbową: długość 288,61 m; głębokość techniczna przy przystani 10,5 m (etap I).

Szukasz magazynu do wynajęcia. Zobacz ogłoszenia na PropertyStock.pl