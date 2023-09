Ważny etap na budowie polskiego promu morskiego

Ostatni element kadłuba pierwszego promu dla Polskiej Żeglugi Morskiej (PŻM) trafił do Gdańskiej Stoczni Remontowej. Jednostka ma zostać oddana do użytku na przełomie 2024 i 2025 roku.

Jak informuje portal gospodarkamorska,pl umowa obejmuje budowę trzech promów ro-pax, których odbiorcą będzie spółka Polskie Promy. Jej udziałowcami są Polska Żegluga Morska oraz Skarb Państwa.

Promy są produkowane i montowane przez Gdańską Stocznię Remontowa, jednak wiele sekcji i bloków powstaje przy udziale różnych firm podwykonawczych, m.in. Stoczni Wisła czy Montex Shipyard.

16 września 2023 r. ze Stoczni Wisła do Gdańskiej Stoczni Remontowej transportowany był duży blok ostatniego elementu kadłuba zamówionej jednostki. To tam kadłub będzie scalany, a w listopadzie planowane jest jego wodowanie. Prom ma zostać oddany do użytku na przełomie 2024 i 2025 roku. Budowa drugiej jednostki rozpoczęła się w marcu 2022 r.

Portal gospodarkamorska.pl przypomina, że umowa na budowę promów została zawarta w listopadzie 2021 r., a w grudniu tamtego roku spółka Polskie Promy otrzymała 1 mld zł dokapitalizowania - w tym 650 mln zł od Skarbu Państwa, który objął nowe udziały w spółce Polskie Promy, pozostała kwota to finansowanie dłużne dla spółki.

Kontrakt przewiduje opcję trzy plus jeden, czyli budowę trzech promów i ewentualnie czwartego.

Odbiorcą pierwszego i trzeciego promu ma być PŻM, drugiego - Polska Żegluga Bałtycka.

Każdy z planowanych promów typu ro-pax (pasażersko–samochodowych ze zwiększoną przestrzenią ładunkową) ma mieć 195,6 m długości i 32,2 m szerokości. Będzie nim mogło podróżować 400 pasażerów, a załoga będzie liczyła 50 osób.