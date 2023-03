Wchodzi letni rozkład lotów z lotniska Olsztyn Mazury w Szymanach

Od niedzieli do końca października na lotnisku Olsztyn Mazury w Szymanach będzie obowiązywała letnia siatka połączeń. Przewidziano w niej loty do Krakowa, Wrocławia, Londynu i Dortmundu.

Rzecznik prasowy portu lotniczego Olsztyn Mazury w Szymanach Dariusz Naworski poinformował, że od niedzieli do końca października loty z Szyman będą realizowały trzy linie lotnicze.

LOT będzie obsługiwał połączenia do Krakowa (poniedziałki i piątki). Ryanair będzie latał do Krakowa (wtorki, czwartki i niedziele), Wrocławia (piątki i niedziele) i na lotnisko Londyn Stansted (poniedziałki i piątki). Linia Wizz Air będzie realizowała połączenia do Dortmundu i na lotnisko Londyn Luton (wtorki i soboty).

W lutym z lotniska w Szymanach skorzystało ponad 8,2 tys. osób, porównywalną liczbę pasażerów odnotowano także w styczniu. W ubiegłym roku najwięcej pasażerów skorzystało z lotniska w Szymanach w lipcu i sierpniu - blisko 14 tys. osób.

