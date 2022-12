Wdrażając zielony transport na skróty prosimy się o kłopoty

Rok 2022 i wojna w Ukrainie pokazały stopień uzależnienia od niestabilnego rynku paliw. A bez zielonej transformacji transportu może być gorzej.

Dekarbonizacja transportu idzie jak po grudzie, a odpowiada on za 25 proc. emisji CO2 na świecie.

W Unii Europejskiej i Polsce udział emisji z transportu jest obecnie wyższy niż w 1990 r., w przeciwieństwie np. do przemysłu, którego emisje udało się skutecznie obniżyć.

Trzeba szukać nowych dróg. W obszernym raporcie Polskiej Organizacji Przemysłu i Handlu Naftowego opisano je w wielu aspektach. My skupiamy się na towarowym transporcie drogowym - jednym z kół zamachowych polskiej gospodarki.

W ciągu najbliższych 15 lat w sektorze transportu dojdzie do wielkich zmian. Polska, żeby utrzymać swoją pozycję, musi się do nich przygotować.

Tematowi zielonego transportu poświęcono wydany w ostatnich dniach listopada raport Polskiej Organizacji Przemysłu i Handlu Naftowego (POPiHN) stworzony we współpracy z organizacjami branżowymi z sektora transportu.

- Za sprawą rosyjskiej agresji na Ukrainę rok 2022 okazał się jednym z najmniej stabilnych okresów dla branży paliwowej i motoryzacyjnej. Powinno nas to skłonić do dyskusji na temat przyszłości transportu, m.in. sposobu jego zasilania. Rozwiązaniem jest stopniowe odchodzenie od paliw kopalnych na rzecz wykorzystywania napędów niskoemisyjnych - mówi Leszek Wiwała, prezes, dyrektor generalny POPiHN.

Na razie jednak nie widać, żeby któryś z proponowanych przez naukę i rynek napędów alternatywnych - elektryczny, wodorowy, biogazowy czy zasilany paliwem syntetycznym - osiągnął taki poziom dojrzałości technologicznej i biznesowej, aby w bezbolesny sposób udało się nim zastąpić napęd spalinowy.

Dekarbonizacja łatwiejsza w przemyśle niż w transporcie

Dekarbonizacja transportu idzie jak po grudzie - mówią o tym liczby i dane. Transport odpowiada mniej więcej za 25 proc. emisji CO2 na świecie. W Unii Europejskiej i Polsce udział emisji z transportu jest obecnie wyższy niż w 1990 r. w przeciwieństwie np. do przemysłu, którego emisje udało się skutecznie obniżyć.

Jak wskazują autorzy raportu „Zielony transport. Stan obecny i perspektywy”, Polska znajduje się na ósmym miejscu w Unii Europejskiej pod względem wielkości emisji CO2 z sektora transportu i logistyki. Chociaż trzeba przyznać, że udział generowanej w Polsce emisji z transportu (4,76 proc.) jest proporcjonalnie mniejszy niż pozycja całej naszej gospodarki (Polska jest na szóstym miejscu w UE), to wielkość emisji w naszym kraju w ostatnich latach rosła szybciej od średniej europejskiej. W przedcovidowym 2019 r. była aż o 27 proc. wyższa w porównaniu z 2011 r. W tym samym okresie w skali Unii Europejskiej emisje z transportu zwiększyły się o niecałe 11 proc.

Widać też podział na starą i nową Unię. Trendy w zużyciu paliw w krajach dawnego bloku wschodniego wyglądają inaczej niż w Europie Zachodniej, gdzie od kilku lat obserwowany jest stopniowy spadek zapotrzebowania na paliwa kopalne. Kraje należące do strefy euro od 2011 do 2019 r., a więc jeszcze przed pandemią COVID-19, zdołały ograniczyć zużycie o 5,3 proc. Wzrost liczby samochodów w państwach, które weszły do UE od 2004 r. i później, sprawia, iż popyt na paliwa w ich przypadku wciąż wzrasta.

Można jednak założyć, że wzrost ten ma charakter przejściowy i w najbliższych latach również nasza część Europy zacznie wykazywać spadające zapotrzebowanie na paliwa naftowe. Szczyt popytu na paliwa płynne spodziewany jest w Polsce w latach 2028-2029.

Niektóre zmiany już są widoczne na rynku. Przykładem w Europie mogą być mechanizmy preferujące producentów samochodów oferujących nisko- lub zeroemisyjne pojazdy. Nowe wymogi przekładają się m.in. na wzrost cen pojazdów. Najprawdopodobniej od 2026 r. transport zostanie objęty unijnym mechanizmem kontroli i handlu spalinami EU ETS. Konsekwencją będzie np. wzrost cen paliw naftowych, co wywoła dalsze gwałtowne zmiany.

To, że nie jest łatwo, nie oznacza jednak, że nie trzeba szukać nowych dróg. W obszernym raporcie POPiHN opisano je w wielu aspektach. My skupmy się na towarowym transporcie drogowym, który jest jednym z kół zamachowych polskiej gospodarki.

Towarowy transport drogowy przed fundamentalnym wyzwaniem

- Branża transportowa jest jednym z najważniejszych filarów polskiej gospodarki. Ma krytyczne znaczenie przy wytwarzaniu ponad połowy dochodu narodowego Polski. Problemy transportu oznaczają zatem kłopoty dla całej gospodarki - zauważają autorzy raportu.

W ostatnich latach Polska stała się największym graczem na rynku transportowym w Unii Europejskiej. Polskie firmy posiadają łącznie najwięcej ciężarówek w Europie i obsługują znaczną część wewnątrzunijnego transportu drogowego. W 2020 r. wartość rynku transportu towarów w Polsce wyniosła 190 mld zł. Branża zapłaciła 16 mld zł podatków i składek ZUS. Ponadto z tytułu każdych przejechanych 100 km pojedynczego samochodu ciężarowego do budżetu wpływało ponad 200 zł, głównie z tytułu podatków wliczonych w cenę paliwa oraz opłat drogowych.

W ciągu ostatnich 20 lat wolumen ładunków przewiezionych w transporcie samochodowym w Polsce zwiększył się ponad dwukrotnie do 2,33 mld ton. W 2020 r. polskie firmy przewozowe wykonały 355 miliardów tonokilometrów, o 21 proc. więcej niż firmy zarejestrowane w Niemczech.

Jak podaje raport POPiHN, w ciągu najbliższych 15 lat w sektorze transportu dojdzie do wielkich zmian. Polska, żeby utrzymać swoją pozycję, musi się do nich przygotować. W Unii Europejskiej od lat następuje proces specjalizacji. Firmy z Europy Zachodniej postawiły na rozwój zyskowniejszych usług okołoprzewozowych i logistycznych. Tymczasem w Polsce przeważają usługi stricte przewozowe. Ponadto dominuje transport całopojazdowy (wykorzystujący całość powierzchni ładownej). Przypada na niego około 43 proc. usług transportowych. W UE najważniejsza jest natomiast logistyka kontraktowa.

Coraz ostrzejsze wymogi dotyczące emisji zanieczyszczeń są wyzwaniem dla polskich firm transportowych. W 2020 r. w Polsce było zarejestrowanych ponad 140 tys. pojazdów ciężarowych (ciągników siodłowych) spełniających najwyższą unijną normę emisji spalin (EURO 6).

Ze względu na specjalizację polskie firmy będą ponosić bezpośrednio największe koszty zielonej transformacji. Branża zdaje sobie z tego sprawę i inwestuje. 72 proc. polskich firm transportowych planuje zakup nowych pojazdów i naczep.

Raczej wodór niż akumulatory - takich napędów spodziewają się polskie firmy transportowe

Organizacja pracodawców Transport i Logistyka Polska (TLP) zapytała przewoźników, jak oceniają możliwość wprowadzenia w transporcie towarowym nowych napędów.

Na pytanie, w jakim okresie szerokie zastosowanie na rynku znajdą pojazdy napędzane silnikami elektrycznymi, 18 proc. odpowiedziało, że stanie się to w perspektywie do pięciu lat. 34 proc. ankietowanych sądzi, że nastąpi to w ciągu 5-15 lat. Kolejne 39 proc. wyraziło opinię, iż potrzeba na to ponad 15 lat, natomiast 9 proc. uważa, iż samochody elektryczne nigdy nie będą powszechnym środkiem transportu ciężarowego w Unii Europejskiej.

Nieco lepiej polski sektor transportowy ocenia perspektywy upowszechnienia się technologii wodorowych w transporcie. 19 proc. ankietowanych uważa, iż jest to możliwe w ciągu najbliższych pięciu lat, kolejne zaś 41 proc. twierdzi, że stanie się to w perspektywie 5-15 lat. Według 24 proc. ankietowanych wodór w transporcie upowszechni się w czasie dłuższym niż 15 lat. Jedynie 4 proc. ankietowanych kierowców nie wierzy w szanse technologii wodorowych.

Poza nowymi rodzajami napędów aut ciężarowych ograniczenie emisji tej kategorii pojazdów wymagać będzie zmiany formuły samego transportu, np. wzrostu udziału przewozów intermodalnych. Samochody ciężarowe, zamiast przewozić jeden ładunek na znaczne odległości, poruszać się będą częściej na krótszych dystansach pomiędzy terminalami intermodalnymi. Spadnie przez to np. liczba pustych kursów, a tym samym wzrośnie efektywność.

Według TLP redukcja emisji jest także możliwa dzięki rewizji prawa unijnego, ograniczającego obecnie efektywność wykorzystania środków transportu w przewozach rzeczy. Jednym z powodów takiego stanu rzeczy jest wprowadzony pakietem mobilności nakaz powrotu pojazdów silnikowych do bazy eksploatacyjnej w co najmniej osiem tygodni. Firma badawcza Ricardo szacuje, że nakaz ten może wygenerować w 2023 r. 2,9 mln ton dodatkowych emisji CO2. Oznacza to wzrost emisji przez transport drogowy w Europie o 4,6 proc.

Kolejnym rozwiązaniem redukującym emisję może być dopuszczenie wykorzystania pojazdów LHV (Longer and Heavier Vehicle - dłuższych i cięższych niż znane obecnie ciężarówki) na sieci TEN-T, a także stworzenie warunków do wdrożenia i wykorzystania tzw. technologii car platooning (jazda w konwojach wspomagana cyfrowo).

Co jest potrzebne, a na co nas stać? W transformacji potrzebna równowaga

Czy zmiany w transporcie drogowym uda się wprowadzić w życie?

- Przynależność do Unii Europejskiej zmusza Polskę do przyspieszenia transformacji transportu. Podczas pandemii SARS-CoV-2 priorytetem dla europejskich instytucji oraz rządów stała się ochrona życia i zdrowia społeczeństwa, jak również gospodarki i miejsc pracy. Opanowanie koronawirusa sprawiło, iż Unia powróciła aktywnie do tematu ochrony klimatu i redukcji emisji gazów cieplarnianych - piszą autorzy raportu.

Zapowiedzią zmian czekających polski transport w najbliższych latach była publikacja na początku czerwca 2022 r. Krajowego Planu Odbudowy. Ponad 40 proc. środków dla Polski ma zostać przeznaczonych na realizację celów klimatycznych, w tym na rozwój i promocję zero- i niskoemisyjnego transportu.

W ramach KPO Polska zobowiązała się m.in. do zwiększenia inwestycji w elektromobilność w segmencie transportu publicznego. W KPO zapisano także tzw. kroki milowe, które wpłyną na codzienne życie milionów polskich rodzin posiadających samochód. Już w 2024 r. wprowadzony ma zostać np. podatek rejestracyjny od samochodów spalinowych, w 2026 r. zaś podatek dla posiadaczy samochodów spalinowych.

Nie ustalono jeszcze szczegółów tych zmian. Konstrukcja daniny opierać się ma jednak na założeniu, że płaci zanieczyszczający środowisko. Sprawa ta niewątpliwie stanie się tematem gorącej debaty w Polsce, podobnie jak inny kamień milowy wpisany do KPO - wprowadzenie od 2025 r. stref czystego transportu w miastach liczących ponad 100 tys. mieszkańców (decyzję o wprowadzeniu takiej strefy podjęto wcześniej jedynie w Krakowie).

- Decydując się na radykalne rozwiązania wspierające transport zero- i niskoemisyjny, decydenci będą musieli wziąć pod uwagę szerszy kontekst: nie tylko samą redukcję emisji, ale też interes społeczny oraz konsekwencje dla gospodarki. Tylko zrównoważone podejście daje szansę na społeczną akceptację zielonej rewolucji - zauważa raport POPiHN.

Zdaniem jego autorów Polska ma wybór pomiędzy mniej lub bardziej dynamiczną ścieżką zmian, tj. scenariuszem pasywnym lub przyspieszonych zmian. Ponieważ obydwie opcje posiadają sporo minusów, wątpliwe jest, aby dominowały one w praktyce. Optymalny scenariusz zmian zakłada rewolucję w transporcie, przeprowadzaną w sposób maksymalnie zrównoważony i pragmatyczny. Bierze on pod uwagę zarówno bieżący stan polskiego transportu, jak i możliwości finansowe państwa oraz polskiego społeczeństwa.

