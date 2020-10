We wrześniu wzrost przeładunków w portach Szczecin i Świnoujście

W portach w Szczecinie i Świnoujściu we wrześniu br. w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku przeładunki wzrosły o blisko osiem procent. Największy wzrost zanotowały rudy.

We wrześniu br. przeładowano o 197,7 tys. ton ładunków więcej niż w tym samym czasie w 2019 r., kiedy obsłużono 2 576,4 tys. ton - poinformowały w poniedziałek służby prasowe Zarządu Morskich Portów Szczecin i Świnoujście.

Z informacji portu wynika, że największy wzrost odnotowano w przeładunku rudy - 46,4 proc. Drugi pod względem wzrostu był przeładunek węgla o 30 proc., a trzeci paliw o blisko 27 proc. Wzrósł także przeładunek drobnicy o 3,6 proc., w tym drobnicy promowej o 5,5 proc.We wrześniu spadły z kolei przeładunki zboża o 33,3 proc., kontenerów o 4,7 proc. i innych masowych o 1,4 proc.



Po trzech kwartałach br. porty w Szczecinie i Świnoujściu notują jednocyfrowy spadek przeładunków - podały porty. Tych w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego jest mniej o sześć procent.Mimo trudnej sytuacji epidemiologicznej ciągłość dostaw towarów nie została zagrożona, a wszystkie najważniejsze inwestycje w obu portach przebiegają bez zakłóceń - podkreśla port. Półmetek minęła rozbudowa i przystosowanie do obsługi transportu intermodalnego Terminalu Promowego w Świnoujściu, trwa także proces wyłaniania operatora Głębokowodnego Terminala Kontenerowego.



W Szczecinie i Świnoujściu bez utrudnień trwają także największe w historii prace budowlane poprawiające dostęp kolejowy do portów.



Tor wodny Świnoujście - Szczecin pogłębiany jest do głębokości 12,5 metra, co umożliwi zawijanie większych jednostek w szczecińskim porcie.



"Wspólnie z partnerami realizujemy konsekwentnie gigantyczny program inwestycyjny przekraczający 1,5 mld euro służący poprawie oferty portów, a w konsekwencji pozyskaniu dodatkowych kontrahentów i ładunków" - podano w komunikacie.



Ruszają także dwa przedsięwzięcia Zarządu w porcie Szczecin w rejonie Basenu Kaszubskiego i Kanału Dębickiego. Spółka podpisała kontrakty z ich wykonawcami; dla "Poprawa dostępu do portu w Szczecinie w rejonie Kanału Dębickiego" z konsorcjum firm NDI oraz NDI SOPOT, a dla inwestycji "Poprawa dostępu do Portu w Szczecinie w rejonie Basenu Kaszubskiego" z gdańską Korporacją Budowlaną DORACO.