WEF wskazuje sposoby na bezszkodowy dla miast rozwój e-handlu

Rosnący w tempie dwucyfrowym handel elektroniczny zwiększy do 2030 roku popyt na dostawy na ostatniej mili w dużych miastach o 78 proc., a dostawy tego samego dnia, co zamówienie towaru - o 36 proc. Zaspokojenie tego popytu spowoduje zwiększenie o 1/3 liczby samochodów dostawczych, co z kolei pogłębi problemy z zatłoczeniem na ulicach i większą emisją spalin. Pora na pilne szukanie optymalnych rozwiązań.