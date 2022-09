Węgiel pojedzie koleją. W dużych miastach będzie to problem

- Trzeba dowieźć węgiel do elektrowni czy miejsc dystrybucji. Utrudnienia będą dotykały większych miast i aglomeracji – mówi w „Rządowej ławie” Andrzej Bittel, wiceminister infrastruktury.

Sytuacja w sektorze towarowych przewozów kolejowych jest trudniejsza, niż można było przewidzieć jeszcze na początku tego roku.

Na tory wrócą transporty węgla, co oznacza odwrócenie trendu i zmiany w potokach transportowych. - Segment węglowy był w zaniku. To nie była gałąź, która dobrze rokowała w ramach transportu kolejowego – wyjaśnia wiceszef resortu infrastruktury.

W „Rządowej ławie” pada również jasna deklaracja dotycząca inwestycji w park logistyczny Małaszewicze.

Wiceminister Andrzej Bittel przyznaje w rozmowie z WNP.PL , że sytuacja na kolei jest wyjątkowo skomplikowana. Zarówno jeśli chodzi o przewozy pasażerskie, jak i towarowe.

- Pole do pracy - dla przewoźników, zarządcy infrastruktury, ministerstwa – jest jeszcze duże. Przed nami jeszcze sporo pracy, by ta oferta była lepiej odbierana m.in. przez pasażerów – przyznaje Bittel.

To, co będzie największym wyzwaniem dla krajowych przewoźników, to dobre zaplanowanie transportu węgla do elektrowni i samorządowych odbiorców.

- Nikt nie przewidywał rosnącego popytu na przewóz węgla. To skutek sytuacji wojennej, odwrócenia kierunków transportowych, ale też modelu naszej energetyki. Segment węglowy był w zaniku. To nie była gałąź, która dobrze rokowała w ramach transportu kolejowego – dodaje Bittel zastrzegając, że potrzebny jest czas, by adekwatnie odpowiedzieć na tę zmianę i wyzwanie.

Opóźnienia będą, ale firmy zostaną o nich poinformowane, by móc je zniwelować

Wiceminister podkreśla, że choć występują ograniczenia w infrastrukturze kolejowej, to jednak przewoźnicy o nich wiedzą i są w stanie uwzględnić je w planach przewozu ładunków.

- Sądzę, że mamy przepustowość, w ramach której realizujemy ten bardziej intensywny przewóz. Jeżeli miałaby nastąpić sytuacja, w której będzie trzeba coś odwoływać, to tak zrobimy. Oczywiście będziemy o tym informować z odpowiednim wyprzedzeniem – zapewnia.

Na głównych szlakach kolejowych, według Andrzej Bittela, zatorów jednak nie będzie.

- Mogą wystąpić komplikacje z ruchem bardziej regionalnym – trzeba będzie dowieźć węgiel w określone miejsce, do elektrowni czy miejsc dystrybucji. Te utrudnienia raczej będą dotykały większych miast i aglomeracji. Chciałbym jednak uspokoić – na ten moment realizujemy przewóz bez takich działań ekstraordynaryjnych. Choć w resorcie jesteśmy o to pytani regularnie, bo nasi zachodni sąsiedzi takie regulacje już wprowadzili – wyjaśnia w „Rządowej ławie”.

Co dalej z Małaszewiczami, na które nie będzie środków z UE?

W WNP.PL informowaliśmy szeroko o tym, że Komisja Europejska odmówiła z przyczyn budżetowych finansowania budowy Parku Logistycznego w Małaszewiczach. Wobec sytuacji na wschodniej granicy UE nie uznano projektu za pilny.

Wiceministra Bittela pytamy, na jakim etapie w rządzie jest planowanie tej inwestycji i czy będzie ją można realizować ze środków budżetowych.

- Trwają prace nad ustawą, która ma spowodować, że zostaną przeprowadzone odpowiednie przekształcenia, tak żeby można było zainwestować w ten rejon przeładunkowy. Zrealizujemy tę inwestycję w Małaszewiczach – deklaruje Bittel.

W jego opinii wycofanie się Komisji Europejskiej z finansowania tej inwestycji jest krótkowzroczne.

- Jedwabny Szlak działa. Transporty z Chin przyjeżdżają do Małaszewicz. Są oczywiście kłopoty związane choćby z uzgodnieniem tras przejazdu. Musimy jednak ten rejon zmodernizować, bo to jest ważne miejsce na transportowej mapie świata – mówi.

Będą kolejne inwestycje kolejowe łączące Polskę z Ukrainą. Na początku drobne

W „Rządowej ławie” pytamy też o Ukrainę i planowane zwiększenie przepustowości przejść kolejowych z naszym sąsiadem.

- Do realizacji tych inwestycji potrzeba czasu i pieniędzy. My musimy prowadzić je w oparciu o dyrektywy unijne – musimy dbać o kwestie środowiskowe, przeprowadzać konsultacje. Te małe, drobne modernizacje, które możemy wykonywać, robimy na bieżąco. Będziemy jednak podejmować działania, bo widzimy, że ten kierunek jest przyszłościowy – zapewnia Andrzej Bittel, wiceminister infrastruktury.

