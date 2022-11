Węgiel wozimy teraz z portów w głąb kraju. Oni mocno to odczuwają

Grupa PKP Cargo odnotowała małą stratę netto (-5 mln zł) w trzech kwartałach i zysk (38 mln zł) w III kwartale 2022 r. Prezes Dariusz Seliga mówi, że na koniec roku spółka chce wyjść na „zero” lub „zero plus”. W ostatnich dwóch latach na koniec roku była to duża strata.

Przychody Grupy PKP Cargo z tytułu umów z klientami w trzech kwartałach 2022 r. były na poziomie 3 mld 815 mln zł a EBIDTA w wysokości 649 mln zł. Przychody wzrosły rok do roku o 21 proc., EBIDTA zaś o 65 proc.

Przewozy węgla pod względem masy - 33 mln ton - po trzech kwartałach br. są niższe o 2,7 proc. wobec analogicznego okresu 2021 roku, ale praca przewozowa wzrosła aż o 1 mld tkm i wyniosła 6,7 mld tkm.

Natomiast w przypadku intermodalu doszło do spadku przewozów zarówno w ujęciu masy jak i wykonanej pracy przewozowej. To skutek osłabienia ruchu na Nowym Jedwabnym Szlaku.

Przychody Grupy PKP Cargo z tytułu umów z klientami były na poziomie 3 mld 815 mln zł a EBIDTA ( zysk operacyjny przedsiębiorstwa przed potrąceniem odsetek od zaciągniętych zobowiązań oprocentowanych, podatków, amortyzacji) w wysokości 649 mln zł.

To oznacza, że przychody wzrosły rok do roku o 21 proc., EBIDTA zaś okazała się wyższa o 65 proc.. Jednocześnie strata Grupy PKP Cargo jest niższa aż o 149 mln zł. W samym trzecim kwartale przychody wzrosły rdr. o 24 proc. - do 1 mld 363 mln zł, grupa odnotowała także w tym okresie zysk netto w wysokości 38 mln zł, podczas gdy przed rokiem była jeszcze strata na poziomie 24 mln zł. Przy tym dynamika kosztów (niespełna 13 proc. po trzech kwartałach) jest niższa niż wzrost przychodów.

Poprawa wyników mimo trudnego otoczenia makroekonomicznego

- Udaje nam się poprawiać wyniki finansowe mimo trudnego otoczenia makroekonomicznego, w jakim przychodzi działać spółkom Grupy PKP Cargo. Gospodarkę polską i europejską dotyka bowiem kryzys energetyczny, wysoka inflacja, a część branż przemysłowych ogranicza produkcję, spada też międzynarodowa wymiana handlowa. To w dużym stopniu negatywne skutki agresji Rosji na Ukrainę i trwającej od 24 lutego wojny - mówi Dariusz Seliga, prezes PKP Cargo. - Nasze coraz lepsze wyniki finansowe to efekt pracy 20 tys. osób zatrudnionych w Grupie. To jest wspólny sukces całej załogi - podkreśla Dariusz Seliga.

Masa przewiezionych ładunków i wykonana praca przewozowa były w okresie styczeń-wrzesień 2022 roku wyższe niż w analogicznym okresie 2021 roku, ale spadł udział Grupy PKP Cargo w rynku: o 0,8 p.p. w przypadku masy (do 37,5 proc.) oraz o 1,6 p.p. w odniesieniu do pracy przewozowej (do 39,9 proc.).

Spadek pracy przewozowej dotyczył głównie segmentu intermodalnego i produktów chemicznych, wzrosty natomiast miały miejsce w odniesieniu do paliw stałych i płynnych, a także metali i rud oraz kruszyw i materiałów budowlanych.

Przewozy węgla mniejsze pod względem masy, większa praca przewozowa

Ciekawie wygląda sytuacja z węglem kamiennym. Co prawda pod względem masy - 33 mln ton - po 3 kwartałach br. przewozy węgla są niższe o 2,7 proc. wobec analogicznego okresu 2021 roku, ale praca przewozowa wzrosła aż o 1 mld tkm i wyniosła 6,7 mld tkm.

- Z jednej strony trwa proces stopniowego odchodzenia energetyki od węgla kamiennego, który nieco tylko przystopowała wojna na Ukrainie. Ale jednocześnie z powodu unijnego embarga na rosyjski węgiel zmianie uległ kierunek transportu węgla, który wozimy z portów do odbiorców w głębi kraju. Znajduje to odzwierciedlenie w zwiększonej pracy przewozowej i średniej odległości przewozów - wyjaśnia prezes Dariusz Seliga.

Natomiast w przypadku intermodalu doszło do spadku przewozów zarówno w ujęciu masy, jak i wykonanej pracy przewozowej w odniesieniu do danych z 2021 roku. Ten pierwszy wskaźnik obniżył się z 7,4 mln ton do 6,8 mln ton (o7,6 proc.), a drugi spadł z 3,42 mld tkm do 2,96 mld tkm (ponad 13 proc.). To skutek przede wszystkim spadku przewozów na Nowym Jedwabnym Szlaku po wybuchu wojny na Ukrainie, ale również ograniczenia przepustowości tras kolejowych z portów morskich, gdzie priorytet mają przewozy węgla.

Przez trzy kwartały wzrosły - z 14,6 mln ton do 16,3 mln ton (11,9 proc.) - przewozy kruszyw i materiałów budowlanych. Wykonana praca przewozowa (4,24 mld tkm) wzrosła o prawie 13 proc. r/r. PKP Cargo zyskiwało na tym, że odbiorcy musieli uzupełniać swoje magazyny, a jednocześnie doszło do intensyfikacji robót drogowych oraz modernizacji szlaków i stacji kolejowych.

Prezes Dariusz Seliga zapowiada, że jeśli chodzi o wynik netto, na koniec roku spółka chce wyjść na „zero” lub „zero plus”.

Rząd chce oszczędzić miliardy. Decyzja na czym, do końca miesiąca

Szukasz magazynu do wynajęcia. Zobacz ogłoszenia na PropertyStock.pl