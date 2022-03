Węgiel z Rosji wciąż wjeżdża do Polski, ale w Kaliningradzie skutki sankcji już odczuwalne

Premier Morawiecki ogłosił dzisiaj na spotkaniu z przewodniczącym Rady Europejskiej Charles'em Michelem, że opowiada się za jak najdalej posuniętymi sankcjami wobec Rosji. W tym miałoby to objąć ewentualnie import węgla z kraju Putina. Jest to jednak apel do Brukseli by ta ogłosiła takie sankcje. Morawiecki, jak stwierdził, nie chce podejmować takiej decyzji samodzielnie. Sankcje zaczynają już jednak doskwierać przemysłowi osadzonemu w Kaliningradzie.

Ruch na przejściach drogowych między Polską a Rosją odbywa się normalnie. Podobnie jest na kolei. Przez przejście w Braniewie ciągle wjeżdża importowany węgiel oraz skroplony gaz.

Czy jednak dalej będzie to tak wyglądało? Nie wiadomo. 28 lutego wiceminister spraw zagranicznych Paweł Jabłoński powiedział, że przejścia graniczne z Rosją mogą zostać zamknięte.

W Kaliningradzie już odczuwają sankcje. Firma Avtotor planuje tymczasowe wstrzymanie montażu samochodów BMW. Dostawcy wstrzymali dostawy do wielu firm budowlanych materiałów pochodzących z importu lub wyprodukowanych z importowanych komponentów.

- Nie odnotowaliśmy opóźnień w przewozach. Liczba odprawianych pojazdów na drogowych przejściach granicznych pozostaje na stałym poziomie. Wszystkie wjeżdżające samochody ciężarowe prześwietlane są skanerem RTG i poddawane kontroli - poinformowała nas Marta Rosiak, rzecznik prasowa Izby Administracji Skarbowej w Olsztynie.



Podobnie, ruch pociągów na Kolejowym Przejściu Granicznym w Braniewie nie zmienił się.

Dziennie na terytorium UE przez Oddział Celny w Braniewie wjeżdża 4-5 pociągów, około 185 wagonów.



Z tego co wiemy, przez stację tą wjeżdża ciągle importowany z Rosji do Polski węgiel oraz skroplony gaz. Ten ostatni produkt jedzie do znajdującego się również w Braniewie terminalu należącego do rosyjskiej firmy.



Problemy w Kaliningradzie

