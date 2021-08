Węgry: 8 zabitych, 48 rannych w wypadku autokaru wiozącego węgierskich turystów

Osiem osób zginęło, a 48 zostało rannych w wypadku autokaru, do którego doszło w niedzielę nad ranem na autostradzie M7 w miejscowości Szabadbattyan na północny wschód od Balatonu. W pojeździe jechali węgierscy turyści wracający z Chorwacji.

Według węgierskiej policji do wypadku doszło o godz. 4.55 na pasie drogi prowadzącym do Budapesztu. Autobus przerwał barierkę i uderzył w filar wiaduktu.

Osiem osób zginęło na miejscu, osiem odniosło ciężkie obrażenia, a 40 zostało lżej rannych. Rannych po opatrzeniu na miejscu przewieziono do szpitali w czterech miastach, w tym Siofok nad Balatonem i Budapesztu.

Niektórzy ranni zostali już wypuszczeni do domu, ale stan jednego zagraża życiu. Kilka osób złamało żebra lub szyjkę kości udowej.

Strażacy i służby ratunkowe musiały usunąć niektóre siedzenia oraz monitory przymocowane do sufitu pojazdu, by dostać się do rannych. Uratowano w ten sposób 14 pasażerów, pozostali wydostali się o własnych siłach.

Autokar był wynajęty przez jedną z węgierskich firm turystycznych, organizujących wyjazdy zagraniczne. Przedstawiciel firmy powiedział, że w wypadku zginął także kierowca autokaru.

Według informacji na stronie biura, turyści wyjechali z Budapesztu w piątek, a sobotę spędzili na wyspie Krk, skąd jeszcze tego dnia późnym wieczorem ruszyli w drogę powrotną.

Na razie nie wiadomo, co było przyczyną wypadku. Wspomina się, że kierowca mógł zasnąć lub źle się poczuć, a także mogło dojść do jakiejś awarii technicznej.

Z Budapesztu Małgorzata Wyrzykowska

