Węgry: Kolejne linie lotnicze wznowią loty z Budapesztu

Kolejne dwie linie lotnicze – Air France i Finnair – zapowiedziały we wtorek wznowienie w najbliższych miesiącach lotów z międzynarodowego lotniska im. Ferenca Liszta w Budapeszcie.

Air France napisał w komunikacie, że rozpocznie latanie z Budapesztu w pierwszym tygodniu czerwca. Loty obywać się będą raz w tygodniu, a pod koniec miesiąca już codziennie.

Spółka zamierza wznowić do końca czerwca loty na trasach europejskich, północnoamerykańskich i azjatyckich. Od końca czerwca chce już wozić pasażerów 75 samolotami, co stanowi 15 proc. aktywności sprzed wybuchu pandemii.

Finnair powiadomił zaś na swojej stronie internetowej, że w lipcu wznowi część zawieszonych wcześniej lotów. W początkowej fazie będzie latać z Budapesztu raz, a pod koniec miesiąca już cztery razy.

Także te linie zamierzają wznowić loty transkontynentalne do USA, Japonii i Chin.

Już wcześniej poinformowano, ze od czerwca British Airways planuje wznowienie lotów z Budapesztu do Londynu, Eurowings do Stuttgartu, Jet2 Leeds do Manchesteru, Qatar Airways do Dauhy, Swiss do Zurichu, a Emirates do Dubaju.

W maju loty z Budapesztu na 15 trasach wznowiły tanie węgierskie linie lotnicze Wizz Air, a KLM ponownie lata do Amsterdamu.

W kwietniu lotnisko w Budapeszcie obsłużyło tylko 9870 pasażerów, podczas gdy rok wcześniej w tym samym miesiącu było to 1,3 mln osób.

Lotnisko szacowało pod koniec kwietnia, że może stracić w tym roku 6-8 mln pasażerów w stosunku do 17 mln przewiezionych w zeszłym roku, a ruch nie powróci do ubiegłorocznego poziomu także w 2021 roku.