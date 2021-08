Węgry: Osiem osób zginęło, wielu rannych w wypadku autobusu

Osiem osób zginęło, a prawie 50 zostało rannych w wypadku autobusu na węgierskich numerach rejestracyjnych, do którego doszło w niedzielę nad ranem na autostradzie M7 w miejscowości Szabadbattyan na północny wschód od Balatonu.

Według węgierskiej policji do wypadku doszło o godz. 4.55 na pasie drogi prowadzącym do Budapesztu. Autobus przerwał barierkę i zderzył się z filarem wiaduktu.

Osiem osób zginęło na miejscu, dwie odniosły ciężkie obrażenia, a 46 lżejsze.

Strażacy i służby ratunkowe musiały usunąć niektóre siedzenia oraz monitory przymocowane do sufitu pojazdu, by dostać się do rannych. Uratowano w ten sposób 14 pasażerów, pozostali wydostali się o własnych siłach.

Z powodu wypadku zamknięto pas drogi prowadzący do węgierskiej stolicy.

Z Budapesztu Małgorzata Wyrzykowska

