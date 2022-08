Węgrzy nie polecą do Rosji, ale chcieliby. Bo ten biznes się opłaca

Na początku sierpnia Wizz Air oficjalnie poinformował, że jego spółka Wizz Air Abu Dhabi, wznowi połączenia do Rosji. Na loty do i z Moskwy po prostu jest spore zapotrzebowanie. W dodatku linii zarejestrowanej w Zjednoczonych Emiratach Arabskich nie dotyczą sankcje nakładane wzajemnie miedzy krajami UE, a Rosją w związku z agresją tego kraju na Ukrainę. Po fali krytyki Wizz Air wycofał się jednak z tej decyzji, a w rozmowie z WNP.PL szef firmy tłumaczy, o co tak naprawdę chodziło.

- Zrobiliśmy dodatkową ocenę ryzyka - pod względem operacyjnym, ale i postrzegania naszej marki jako takiej. To dlatego Wizz Air Abu Dhabi postanowił wycofać się ze swojej decyzji - mów Robert Carey, prezes Wizz Air Holding, ale dodaje, że z pomysłu latania do Moskwy nie wycofano się całkowicie.

Wizz Air posiada 49 proc. udziałów w emirackich tanich liniach lotniczych Wizz Air Abu Dhabi. Spółka jest bardzo młoda - pierwszy lot tych linii odbył się 15 stycznia 2021 roku.

Carey ocenia, że Rosja to perspektywiczny rynek, na którym odnajduje się wielu graczy głównie z krajów azjatyckich.

Mocno zszokowaliście swoich klientów informacją o tym, że będziecie latać do Rosji. Wydaje się, że jednak ulegliście presji, bo biletów na połączenie z Abu Dhabi już nie da się kupić. To decyzja tymczasowa?

- Ważne w tej sprawie jest to, że Wizz Air Abu Dhabi (spółka córka „dużego” Wizz Aira- red.) jest linią emiracką, a nie europejską, a przewoźnicy arabscy nie mają żadnych ograniczeń w operowaniu na rynku rosyjskim i nie podlegają tym samym przepisom prawa. Na razie loty zostały zawieszone do końca października. Jednak w tej chwili nie jestem w stanie powiedzieć, czy rzeczywiście będziemy w stanie uruchomić to połączenie.

A jak z dużym biznesowym ryzykiem według pana wiązałoby się operowanie do i z Rosji? Mam na myśli zarówno kwestie związane z samymi samolotami i częściami do nich, ale i kwestię dostępności załóg?

- To właśnie z tych powodów, o które pan pyta, zmuszeni zostaliśmy do zmiany naszej decyzji. Zrobiliśmy dodatkową ocenę ryzyka - pod względem operacyjnym, ale i postrzegania naszej marki jako takiej. To dlatego Wizz Air Abu Dhabi postanowił wycofać się ze swojej decyzji.

W momencie, gdy ogłaszaliśmy wznowienie połączeń do Rosji sądziliśmy, że to ryzyko jest do zarządzenia i że sobie z tym poradzimy. W normalnych realiach jesteśmy w stanie przenosić w sposób dowolny między naszymi bazami niezbędne części potrzebne przy serwisowaniu samolotów.

Zobacz także: Po licznych skargach pasażerów rząd Węgier wszczął dochodzenie przeciwko Wizz Air

W tym przypadku wyzwaniem numer jeden jest obecne ograniczenia, jeśli chodzi o transport takich części do Rosji.

W waszym przypadku z jakimi częściami byłby największy problem? I tak macie jedną z najnowszych flot więc wydaje się, że awarii – nawet na terenie Rosji – nie powinniście się aż tak obawiać.

- Obecnie praktycznie nie ma zapasowych części lotniczych. Nie da się kupić od ręki silników samolotowych. Musimy rozsądnie dysponować tym zapasem części, który zgromadziliśmy, uwzględniając przy tym zaplanowane przeglądy i konieczne wymiany niektórych podzespołów.

Latanie do Rosji po prostu się opłaca

Co jeszcze wpłynęło na wycofanie się Wizz Aira z decyzji o lataniu do Rosji?

- Druga sprawa to czas, przez jaki samolot może pozostać na terenie Rosji (obecne rosyjskie prawo „zawłaszcza” zagraniczną maszynę po tygodniu pobytu - red.). W końcu trzecia sprawa – w obecnej sytuacji tylko nasz przewoźnik Wiz Air Abu Dhabi może operować do i z Rosji. Ta linia ma bardzo małą flotę samolotów więc, gdy któryś z nich miałby jakiś techniczny problem, to nie bylibyśmy w stanie wysłać innej maszyny w zastępstwie.

Czytaj również: Wizz Air ma już 160 samolotów

To wszystko, o czym powiedziałem, po prostu nas przerosło.

Czy według Pana latanie do Rosji może być opłacalne? W Pana ocenie – jak duży i chłonny jest to obecnie rynek?

- Nasza spółka – Wizz Air Abu Dhabi – oceniła, że uruchomienie takiego połączenia będzie dochodowe. Ludzie obecnie latają z Rosji głównie dzięki takim liniom lotniczym jak Turkish Airlines, Air Serbia czy Emirates. Tak z grubsza licząc to blisko 30 operatorów lata do Rosji. Jest to dowód na to, że to się po prostu opłaca.

Pewnie nie zostało to dokładnie oszacowane, jak bardzo chłonny jest obecnie rynek rosyjski, ale wyraźnie jest zapotrzebowanie tam na tego typu usługi.

Zobacz naszą najnowszą "Moc opinii" o branży motoryzacyjnej

Szukasz magazynu do wynajęcia. Zobacz ogłoszenia na PropertyStock.pl