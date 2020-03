Węzeł autostradowy przy polsko-czeskiej granicy zostanie całkowicie zamknięty

W nocy ze środy na czwartek GDDKiA całkowicie zamknie węzeł Gorzyce na autostradzie A1. To węzeł położony między czeską granicą oraz placem, gdzie prowadzona jest tymczasowa kontrola graniczna i sanitarna. Dotąd niemożliwe było tylko skorzystanie z węzła w drodze od granicy.

"Doszczelniamy kontrole graniczne na A1 w Gorzyczkach. W tym celu zamykamy na wszystkich relacjach węzeł Gorzyce. Ograniczenie w ruchu będzie obowiązywało od godziny 00:00 w nocy z środy na czwartek (18.03 na 19.03)" - napisano na profilu katowickiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg i Autostrad na Twitterze.

Zgodnie z rozporządzeniem MSWiA ws. przywrócenia tymczasowo kontroli granicznej osób przekraczających granicę państwową stanowiąca granicę wewnętrzną z 13 marca br., na wszystkich granicach Polski od północy w nocy z soboty na niedzielę wprowadzono ograniczenia przy wjeździe cudzoziemców do Polski.

W obszarze działania śląskiego oddziału SG wyznaczono pięć miejsc, w których można przekraczać granicę państwową. Na terenie woj. śląskiego to przejście piesze na Moście Przyjaźni w Cieszynie, a także przejścia drogowe w Cieszynie (trasa S52), Gorzyczkach (A1) oraz Chałupkach (DK78).

Przejście w Gorzyczkach leży na głównej arterii łączącej Czechy z Polską - czyli autostradzie D1/A1. Tymczasowe przywrócenie kontroli granicznej na autostradzie A1 zorganizowano w miejscu oddalonym o kilka kilometrów od granicy, które miało służyć jako plac poboru opłat - między częściowo zamkniętym węzłem Gorzyce i węzłem Mszana.

Aby uniemożliwić kierowcom jadącym od strony granicy zjazd z autostrady na węźle Gorzyce - przed miejscem kontroli granicznej - tymczasowo zamknięto umożliwiającą to łącznicę. Teraz - zgodnie z komunikatem GDDKiA - zamknięte zostaną wszystkie relacje na tym węźle.





Zgodnie z sobotnią informacją katowickiego oddziału GDDKiA, rozesłaną w związku z przywróceniem kontroli granicznej, wprowadzone w miejscach kontroli zmiany w organizacji ruchu polegają na zwężeniu jezdni do jednego pasa ruchu, z ograniczeniem prędkości do 20 km/h.

Jak informowała SG, wszystkie pojazdy stoją w jednej kolejce, która na koniec zwęża się do jednego pasa. Przed miejscem kontroli ruch rozdzielany jest na dwa pasy - osobno dla samochodów ciężarowych i osobowych. Tam najpierw strażacy mierzą temperaturę i wręczają karty lokalizacyjne; potem odbywa się standardowa kontrola graniczna wraz z selekcją pod kątem ew. obowiązku kwarantanny.

Największe w woj. śląskim korki na granicach w związku z tymczasową kontrolą tworzyły się przede wszystkim w Gorzyczkach - kierowcy w poprzednich dniach oczekiwali tam przeciętnie 5-6 godzin. We wtorek rano kierowcy w Gorzyczkach i w Chałupkach czekali po 8 godzin; do 10 godzin wzrósł natomiast czas oczekiwania na wjazd do Polski w Cieszynie.