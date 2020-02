Węzeł kolei dużych prędkości nie powstanie w Małopolsce

Węzeł planowanej kolei dużych prędkości na trasie Warszawa – Budapeszt, nie powstanie w Małopolsce i nie ominie konurbacji śląskiej – zapewnił w środę w Katowicach minister infrastruktury Andrzej Adamczyk.

Deklarację o połączeniu Polski, Czech, Słowacji i Węgier koleją wysokich prędkości ministrowie transportu krajów Grupy Wyszehradzkiej podpisali w maju ub. roku w Bratysławie.

Minister transportu i budownictwa Słowacji Árpád Érsek mówił wówczas o pracach nad studiami opłacalności i technicznymi warunkami budowy połączenia kolejowego z Budapesztu przez Bratysławę i Brno do Warszawy.

"Chodzi o trasę, po której pociągi będą jechały z prędkością do 300 km/h, a do tego musi powstać nowy szybki tor kolejowy" - wyjaśniał w maju ub. roku Érsek.

Szef resortu infrastruktury uczestniczył w środę w posiedzeniu parlamentarnego zespołu ds. woj. śląskiego z udziałem premiera Mateusza Morawieckiego, który zorganizowano w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim w Katowicach. Chociaż posiedzenie było poświęcone przede wszystkim infrastrukturze drogowej, minister Adamczyk nawiązał też m.in. do jednego z projektów kolejowych.



"Kiedy mówimy o kolejach, należy też powiedzieć o tym niezmiernie ważnym projekcie, projekcie przyszłości (…) - koncepcji, zaproponowanej przez Węgrów, kolei szybkich prędkości Warszawa - Budapeszt, docelowo w kierunku Bukaresztu i dalej na południe Europy. Trwają analizy przebiegu tej kolei dużych prędkości" - podał minister.

"Chciałem tutaj bardzo wyraźnie podkreślić i uspokoić wszystkich, przede wszystkim pana premiera - na dowód mam wiele maili od pana premiera, który pytał, czy to prawda, że centrum przesiadkowe kolei dużych prędkości do Budapesztu będzie wyniesione gdzieś do Małopolski" - zrelacjonował Adamczyk.

"Nie, nie będzie wyniesione do Małopolski. Zasada ekonomiczna, ale przede wszystkim potrzeby regionu każą, aby lokować węzeł w konurbacji śląskiej. (…) Chciałem jasno i wyraźnie podkreślić: konurbacja śląska nie będzie ominięta w tym projekcie" - zapewnił minister infrastruktury.

Deklarację o połączeniu Polski, Czech, Słowacji i Węgier koleją wysokich prędkości ministrowie transportu krajów Grupy Wyszehradzkiej podpisali w maju ub. roku w Bratysławie. Minister transportu i budownictwa Słowacji Árpád Érsek mówił wówczas o pracach nad studiami opłacalności i technicznymi warunkami budowy połączenia kolejowego z Budapesztu przez Bratysławę i Brno do Warszawy.

"Chodzi o trasę, po której pociągi będą jechały z prędkością do 300 km/h, a do tego musi powstać nowy szybki tor kolejowy" - wyjaśniał w maju ub. roku Érsek.

Temat był kontynuowany we wrześniu ub. roku na Forum Ekonomicznym w Krynicy-Zdroju. Adamczyk zapewnił wtedy o "pracy zespołów roboczych ds. kolei dużych prędkości Warszawa - Budapeszt". Minister minister spraw zagranicznych i handlu Węgier Péter Szijjártó informował, że węgierski rząd przeznaczył 5 mln euro na studium wykonalności przedsięwzięcia w tym kraju, które będzie gotowe na początku 2021 r.

Zgodnie z informacją spółki Centralny Port Komunikacyjny, powołanej pod kątem inwestycji budowy nowego portu lotniczego - Centralnego Portu Komunikacyjnego, do skrócenia podróży kolejowych poza granice kraju - do Czech, na Węgry i Słowację, ma przyczynić realizacja elementów Programu Kolejowego CPK.

Od 10 lutego stronie CPK można zgłaszać uwagi do korytarzy nowych linii kolejowych i tras drogowych. Konsultacje potrwają do 10 marca br. Ich uczestnicy mogą zgłaszać opinie do trzech części Strategicznego Studium Lokalizacyjnego (SSL).

Dokument ten powstał w ramach przygotowań spółki CPK do zaprojektowania i budowy ponad 1,6 tys. km nowych linii, wchodzących w skład 12 szlaków kolejowych, z których 10 podstawowych to tzw. szprychy. Cała sieć nowych linii kolejowych, w tym odcinków o standardzie Kolei Dużych Prędkości, ma umożliwić dojazd do CPK z większości największych miast Polski w nie dłużej niż 2,5 godz.

Zgodnie z Programem kolejowym CPK w kierunku woj. śląskiego wiedzie tzw. szprycha numer 7: CPK - Centralna Magistrala Kolejowa (CMK) - Węzeł Małopolsko-Śląski (WMŚ) - Czechowice-Dziedzice - Jastrzębie-Zdrój - granica państwa. Jak informowano, Węzeł Małopolsko-Śląski (WMŚ) założono jako nowy punkt przesiadkowy i przystanek dalekobieżny dla rejonu Jaworzna, Chrzanowa i Olkusza.