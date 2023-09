Węzeł logistyczny arabskiego giganta to szansa dla polskich producentów

Węzeł logistyczny dla Europy Wschodniej, który otworzy w Polsce Lulu Group pozwoli dotrzeć naszym lokalnym producentom do większej liczby odbiorców nie tylko w rejonie Zatoki Perskiej, ale też innych rynków Bliskiego i Dalekiego Wschodu - wskazał prezes PAIH Paweł Kurtasz.

Lulu Group tworzy w Polsce węzeł logistyczny dla Europy Wschodniej

Prezes Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu Paweł Kurtasz zwrócił uwagę podczas czwartkowej konferencji, że Lulu Group docenia strategiczne położenie Polski. "Tworzy tu węzeł logistyczny dla Europy Wschodniej. Inwestycja firmy otworzy także nowe możliwości dla lokalnych polskich producentów. Pozwoli im dotrzeć do liczniejszych odbiorców i to w szybszy, bezpieczniejszy sposób" - powiedział.

Kurtasz zaznaczył, że LuLu oferuje uczciwy model biznesowy - tzw. fair trade. "Oznacza to wzrost sprzedaży polskich produktów na rynki nie tylko Zatoki Perskiej, ale też innych krajów Bliskiego i Dalekiego Wschodu, gdzie firma jest obecna" - powiedział. Wskazał na innowacyjny charakter tego typu współpracy, który "stworzy większy popyt na dobra produkowane przez naszych rolników".

Kurtasz wyjaśnił, że w ramach modelu fair trade - firma "dociera bezpośrednio do rolnika, bezpośrednio wspiera go w jego produkcji". "To coś z czym w dotychczasowym modelu eksportowym nie mieliśmy bezpośrednio do czynienia".

Jak mówił podczas czwartkowej konferencji prezes i dyrektor zarządzający Lulu Group International Yusuff Ali M.A, Polska jest istotnym elementem w łańcuchu bezpieczeństwa żywnościowego, dostarczając wysokogatunkowych produktów. Zwrócił uwagę, że nasz kraj jest znany za granicą "z produktów wysokiej jakości, takich jak jabłka, owoce jagodowe, produkty mleczne, miód, wyrobów mięsnych". "Pozyskanie tych produktów umożliwi nam obsługę naszych klientów za pośrednictwem 254 hipermarketów w regionie Bliskiego Wschodu. Wierzymy, że nasza obecność w Państwa kraju przyczyni się do promocji polskich produktów na arenie międzynarodowej" - wskazał.

Lotnisko Olsztyn-Mazury głównym partnerem Lulu Group w Polsce

Według informacji PAIH, centrum logistyczne w Polsce, będzie pełnić kluczową rolę w rozwoju biznesu Lulu Group International w regionie Europy środkowej i wschodniej. "Nowa inwestycja to kolejny krok w ekspansji spółki, który umocni jej pozycję jako jednego z najważniejszych graczy na światowym rynku handlowym. Dzięki nowemu centrum logistycznemu zwiększy się także dostępność lokalnych produktów z Polski na półkach sklepów należących do grupy Lulu" - wskazano.

Dodano, że nastąpi też zacieśnienie współpracy między polskimi producentami i dostawcami a kontrahentami ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Dla podkreślenia znaczenia inwestycji, PAIH i Lulu Group popisały w czwartek porozumienie o współpracy. "Zawarty dokument usprawni wymianę wiedzy i doświadczeń między organizacjami oraz pomoże jeszcze wzmocnić polsko-emirackie relacje gospodarcze" - podsumowano.

W ramach współpracy z naszym krajem, firma podpisała również porozumienie z Portem Lotniczym Olsztyn-Mazury. Regionalne lotnisko stało się dzięki temu głównym partnerem logistycznym spożywczego giganta w Polsce.