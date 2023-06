W środę rusza przetarg na wykonawcę części hydrotechnicznej terminala offshore w Świnoujściu, który będzie obsługiwał budowę morskich farm wiatrowych na Bałtyku. W ciągu kilku miesięcy wyjaśni się także, kto będzie jego operatorem.

O ogłoszeniu procedur przetargowych poinformował na Międzynarodowym Kongresie Morskim w Szczecinie Krzysztof Urbaś, prezes Zarządu Morskich Portów Szczecin i Świnoujście.

- Jutro w serwisie przetargowym Unii Europejskiej ukaże się stosowne ogłoszenie, co pozwoli na uruchomienie procedur przetargowych w kraju. Chcemy wybrać wykonawcę do końca października - powiedział 27 czerwca Krzysztof Urbaś, dodając, że liczy na ukończenie budowy zgodnie z harmonogramem, a więc na przełomie 2024 i 2025 roku, chociaż wiele zależy od firmy, która wygra konkurencyjne postępowanie.

Całkowity koszt budowy to 77,5 mln euro, z czego 65,9 mln euro pokryje Unia

Przypomnijmy, Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście otrzymał w ubiegłym tygodniu unijne dofinansowanie na realizację projektu pn. "Budowa zdolności przeładunkowej portu morskiego w Świnoujściu do obsługi potrzeb morskiej energetyki wiatrowej". Całkowity koszt budowy części hydrotechnicznej portu to 77,5 mln euro, kwota unijnego dofinansowania to 65,9 mln euro (85 proc.)

Projekt obejmuje:

pogłębienie kanału wejściowego oraz basenu portowego, wraz z obrotnicą, doprowadzającego do nabrzeży głębokości technicznej 12,5 m,

budowę dwóch stanowisk statkowych, w jednej linii cumowniczej o łącznej długości około 500 m umożliwiających bezpieczne cumowanie statków maksymalnych typu jack-up (do budowy farm wiatrowych na morzu) i innych,

formowanie nowego obszaru portowego wraz z konstrukcją przyszłego nabrzeża na długości około 290 m umożliwiającego dalszy rozwój terminalu o kolejne stanowisko dla jednostek instalacyjnych.

Wspólne przedsięwzięcie Zarządu Portów i spółki Orlen Neptun

Prezes Urbaś zasygnalizował także, że rozpoczęły się rozmowy Zarządu Morskich Portów Szczecin i Świnoujście z firmą Orlen Neptun, która w grupie Orlen odpowiada za rozwój morskiej energetyki wiatrowej, w sprawie powołania operatora terminala offshore. ZMPSiŚ mógłby wejść do spółki dzięki nowelizacji ustawy o portach z 2019 r., która pozwala ich zarządom prowadzić działalność operatorską związaną z odnawialnymi źródłami energii.

Sprawa ma się rozstrzygnąć w ciągu najbliższych trzech miesięcy, ponieważ coraz pilniejsza staje się potrzeba zakupu urządzeń do przeładunku i montażu elementów farm wiatrowych.

Potwierdził to również w rozmowie z WNP.PL Jarosław Trybuchowicz, prezes Orlen Neptun.

