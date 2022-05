Wiceminister zrzekł się pensji. W tle przeniesienie CPK do innego resortu

To prawdopodobnie jedyny taki członek rządu w ostatnich 30-latach w Polsce – jest jednocześnie wiceministrem w dwóch resortach, a także pełnomocnikiem rządu ds. CPK. Marcin Horała na sejmowej Komisji Infrastruktury uzasadniał potrzebę przeniesienia nadzoru nad Centralnym Portem Komunikacyjnym z Ministerstwa Infrastruktury do Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej, a co za tym idzie – zmian personalnych w obu ministerstwach.

Czemu mega lotnisku będzie lepiej w Ministerstwie Funduszy? - CPK staje się powoli dużym motorem pozyskiwania środków unijnych dla Polski – odpowiada wiceminister Horała.

W uzasadnieniu do rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o działach administracji rządowej czytamy, że „wraz z procesem realizacji poszczególnych inwestycji transportowych (w projekcie budowy CPK - red.) jest konieczne położenie znacznego nacisku na aspekt rozwoju całego regionu”.

Suchej nitki na pomyśle wyprowadzki CPK z Ministerstwa Infrastruktury nie pozostawiła opozycja, która przewiduje, że wraz z wejściem w życie dyskutowanej ustawy w sektorze lotnictwa cywilnego zapanuje już całkowity bałagan.

Zdaniem opozycyjnych członków Komisji Infrastruktury propozycja tej ustawy jest prawną drogą na skróty, w której brakuje rzetelnej oceny skutków regulacji.

- Brakuje analizy wpływu na sektor finansów publicznych, a cały dokument jest merytorycznie pusty. Obecne opóźnienie tej inwestycji to już 4 lata. W związku z tym te optymistyczne zapowiedzi, że wprowadzone zmiany coś przyspieszą, są nietrafione. Najbardziej zastanawiające jest to, że wyciągamy pełnomocnika ds. CPK (nadzorującego również Przedsiębiorstwo „Porty lotnicze”) z Ministerstwa Infrastruktury spowoduje spory chaos kompetencyjny – mówił podczas wtorkowej (10.05) Komisji Infrastruktury w Sejmie Maciej Lasek, poseł PO.

Wiceminister Horała, który jeszcze do niedawna był w całości odpowiedzialny za nadzór nad sektorem lotniczym, a teraz odpowiada głównie za realizację inwestycji CPK oraz sprawuje nadzór na PPL (jeszcze inny projekt ustawy przewiduje, że spółka zarządzająca m.in. lotniskiem Chopina zostanie wchłonięta przez CPK w najbliższych miesiącach – przyp. red.) ripostował, że projekt budowy mega lotniska dotarł do takiego momentu, że potrzebna jest zmiana resortu „opiekującego” się tą inwestycją.

- Jest potrzeba, aby nacisk po stronie rządowej był postawiony teraz właśnie na ten wymiar rozwoju regionalnego. Jesteśmy w trakcie prac nad strategią rozwoju CPK. To jest ten moment, kiedy dyskutujemy i podejmowane są decyzje dotyczące konkretnego przebiegu kolei dużych prędkości, gdzie będą znajdowały się przystanki. To wszystko są kwestie, które są kluczowe dla rozwoju regionów. W kontekście funduszy - CPK staje się powoli dużym motorem pozyskiwania środków unijnych dla Polski – tłumaczył wiceminister.

W uzasadnieniu do projektu ustawy napisano, że przeniesienie CPK pod nadzór resortu funduszy i polityki regionalnej „zapewni zarówno możliwość wczesnego opracowania strategii rozwoju regionu (wokół planowanej budowy lotniskowej części CPK – red.), jak i programowanie i koordynację poszczególnych działań projektowych w zakresie sygnalizowanych wyżej przekształceń społeczno-gospodarczych.”

Jakie to działania?

CPK to planowany węzeł przesiadkowy między Warszawą i Łodzią, który ma za zadanie zintegrować transport lotniczy, kolejowy i drogowy w Polsce.

Port Lotniczy Solidarność w pierwszym etapie ma posiadać 2 pasy startowe i obsługiwać ok 45 mln pasażerów rocznie.

W skład CPK mają wejść także inwestycje kolejowe: węzeł w bezpośredniej bliskości portu lotniczego i połączenia na terenie kraju, które umożliwią przejazd między Warszawą a największymi polskimi miastami w czasie nie dłuższym niż 2,5 godz.

Zdaniem rządu – dzięki inwestycji powstanie dodatkowych 150 tys. miejsc pracy.

- Trudno inaczej nazwać tę ustawę jak ustawę kadrowo-majątkową. Chodzi tylko o to, by przenieść pana z jednego resortu do drugiego. Widać, że pan minister Adamczyk, który nas dziś nie zaszczycił swoją obecnością, niespecjalnie chce bronić przegranych spraw. A postęp inwestycji wokół CPK trzeba właśnie tak oceniać. To katastrofa i przegrana sprawa, w dodatku prowadzona w PRL-owskim stylu – oceniał Mirosław Suchoń, poseł Platformy Obywatelskiej.

Przewodniczący obradom komisji Paweł Olszewski (PO) pytał rządowego pełnomocnika ds. CPK o jego wynagrodzenie. Marcin Horała formalnie jest obecnie wiceministrem w dwóch resortach.

- Pensja jest jedna, bo tej z Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej się zrzekłem. Dopóki jestem zatrudniony w Ministerstwie Infrastruktury nie będę jej pobierał. Pracuje w dwóch naraz i nie ukrywam, że chcę, by taki okres jak najszybciej się skończył – odpowiadał Horała.

Niejasny nadzór nad portami lotniczymi

Prezentowany na Komisji Infrastruktury projekt ustawy przewiduje także zmiany w ustawie z dnia 15 września 2017 r. o przedsiębiorstwie państwowym „Porty Lotnicze” (PPL).

Projekt w kontekście PPL przewiduje przyznanie bezpośrednio pełnomocnikowi ds. CPK „kompetencji pozostających dotychczas we właściwości ministra właściwego do spraw transportu”.

To początek procesu „wchłaniania” PPL przez CPK i tworzenia jednego, państwowego, lotniskowego giganta.

- Ważna z punktu widzenia lotnisk regionalnych jest odpowiedź na pytanie, jak przełoży się ta nowa konstrukcja „Portów Lotniczych” na scenariusz realizacji inwestycji w portach regionalnych – podkreślał Jerzy Polaczek, poseł PiS i wiceprzewodniczący Komisji Infrastruktury.

Do PPL należy lotnisko Chopina w Warszawie, w Zielonej Górze oraz powstałe od nowa (ale jeszcze niedziałające) lotnisko w Radomiu. Spółka posiada również udziały w 9 regionalnych portach lotniczych w Polsce.

Wiceminister Horała zapewniał, że „zasadniczo samo przeniesienie nadzoru (z MI do MFiPR – red.) nijak się przekłada”.

- W krótkim wymiarze czasu nie wpłynie to w żaden sposób. PPL w większości portów regionalnych jest udziałowcem mniejszościowym. Przytłaczająca większość tych portów należy do samorządów lub mają one większościowe udziały. Siłą rzeczy to ci właściciele mają decydujący głos w procesach zachodzących w tych spółkach. Z obecnie toczących się procesów wszystkie zostaną podtrzymane. Tu trzeba oddać sprawiedliwość PPL – przedsiębiorstwo, pomimo tego, że jest udziałowcem mniejszościowym, jest tym, który jest głównym motorem, jeśli chodzi o inwestycje. PPL ten ciężar zwykle na siebie bierze – przekonywał rządowy pełnomocnik.

Projektem ustawy zająć ma się teraz Sejm.

