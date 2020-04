Wicepremier: Poczta Polska jest przygotowana na głosowanie korespondencyjne

Poczta Polska jest przygotowana do przeprowadzenia tego typu działań jak głosowanie korespondencyjne; taki system jesteśmy w stanie stworzyć - powiedział w piątek wicepremier Jacek Sasin. Dodał też, że w Polsce jest prawie 30 mln wyborców, ale ich adresów jest ok. 14 mln.

Dzisiaj, dlatego że mamy pandemię, mamy taką a nie inną sytuację, trzeba sięgać do rozwiązań, które wcześniej wydawały się rozwiązaniami tylko i wyłącznie nadzwyczajnymi - powiedział Jacek Sasin.

Zapewnił, że projektowany system głosowania korespondencyjnego, w którym kluczową rolę ma odegrać Poczta Polska, będzie bezpieczny dla wyborców.

Ta techniczna strona operacji byłaby wykonywana przez pocztę i nadzorowana przeze mnie - dodał Sasin. Jak mówił, w Polsce jest prawie 30 mln wyborców, ale adresów, pod którymi wyborcy mieszkają, jest ok. 14 mln.

Wicepremier zapowiedział też odpowiednie rozporządzenia, które szczegółowo opiszą procedurę głosowania korespondencyjnego.



"Dzisiaj będzie to decydowane w parlamencie; jeśli będzie zdecydowane, to będziemy wtedy również komunikować dalsze kroki. Poczta jest przygotowana, żeby podjąć tego typu działania; tutaj nie mam żadnych wątpliwości; od wczoraj mocno pracujemy razem z Pocztą Polską w Ministerstwie Aktywów Państwowych, żeby taki system stworzyć. Mamy na te przygotowania, jeśli prawo zostanie przyjęte, prawie 40 dni i jesteśmy w stanie taki system zorganizować" - dodał.



Związkowcy Poczty wskazują, że przeprowadzenie wyborów prezydenckich tylko drogą korespondencyjną niesie ze sobą zagrożenia dla pracowników.



Dopytywany o kształt tego systemu Sasin mówił m.in., że da się go tak zaprojektować, żeby listonosze nie mieli bezpośredniego kontaktu z wyborcami. Dodał też, że system ten mógłby przypominać ten, który niedawno umożliwił głosowanie w lokalnych wyborach w Bawarii w Niemczech. "Skala jest czymś wtórnym, ważne jest, żeby rzeczywiście został stworzony taki system, który pozwoli rzeczywiście, żeby te wybory były tajne, żeby dawały gwarancję, że będą odzwierciedlać rzeczywiste głosowanie wyborców i taki system jesteśmy w stanie stworzyć, ponieważ on funkcjonuje w wielu krajach" - przekonywał.



Pytany o ewentualny sprzeciw w Sejmie wicepremiera, szefa Porozumienia Jarosława Gowina wobec projektu głosowania korespondencyjnego Sasin odpowiedział, że trwają w tej sprawie rozmowy. "W tej chwili pracujemy nad takim rozwiązaniem, które zapewni również konsensus w ramach Zjednoczonej Prawicy, bo chcemy przez ten proces przejść razem" - podkreślił Sasin.



W piątek Sejm ma wznowić rozpoczęte we wtorek posiedzenie, na którym posłowie mają zająć się rządowym projektem ustawy dotyczącym zwalczania epidemii koronawirusa w Polsce, a także projektem ustawy ws. szczególnych zasad przeprowadzania głosowania korespondencyjnego w wyborach prezydenckich zarządzonych w 2020 r., zgodnie z którym w wyborach tych możliwość głosowania korespondencyjnego ma przysługiwać wszystkim wyborcom.