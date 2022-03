Wiceprezydent Przemyśla: Tylko 1000 osób przyjechało w piątek pociągami z Ukrainy

Minionej doby do Przemyśla przyjechało koleją z Ukrainy tylko tysiąc osób. Pociąg z Odessy przywiózł 480 osób, a z Kijowa – 520 osób - powiedział podczas sobotniej konferencji wiceprezydent Przemyśla Bogusław Świeży.

Wiceprezydent podał, że w ostatnich dniach obserwowany był dalszy spadek liczby osób przyjeżdżających z Ukrainy na dworzec kolejowy. Dziennie do Przemyśla docierało pociągami około 2,5 tys. osób. "Minionej doby mieliśmy tylko tysiąc osób przyjeżdżających koleją z Ukrainy" - poinformował Bogusław Świeży.

Jak wskazał, wynika to z tego, że zmniejszyła się liczba pociągów wjeżdżający do Przemyśla z Ukrainy: z czterech dziennie do dwóch. "Pociąg z Odessy przywiózł wczoraj 480 osób, a pociąg z Kijowa, który był też wypełniony przez osoby wsiadające we Lwowie, przywiózł 520 osób" - przekazał w sobotę rano wiceprezydent. Jak mówił, na początku wojny na Ukrainie w jednym pociągu ze Lwowa potrafiło przyjechać nawet tysiąc osób. "Widzimy, że liczba osób przyjeżdżających jest znacznie mniejsza niż do tej pory" - zwrócił uwagę Świeży.

Natomiast w głąb kraju z Przemyśla wyjechało w piątek ok. 2,7 tys. uchodźców. Zaznaczył, że sporo osób wyjeżdża podstawionymi autobusami organizowanymi przez Straż Pożarną.

Wiceprezydent podał, że Urząd Miasta w Przemyślu wydał do tej pory ok. 350 numerów PESEL dla uchodźców. "Zdarzają się sytuacje, że osoby z Rzeszowa przyjeżdżają do nas rejestrować się twierdząc, że jest krótsza kolejka" - powiedział Bogusław Świeży.

Przekazał również, że do magistratu wpłynęły już pierwsze wnioski o świadczenia pieniężne od mieszkańców Przemyśla, którzy przyjęli uchodźców do swoich domów. "Do tej pory wnioski były przyjmowane przez urząd miasta, a od poniedziałku będą przyjmowane i rozpatrywane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej" - dodał wiceprezydent Przemyśla.

Do tej pory do przemyskich szkół zapisanych zostało 150 dzieci z Ukrainy, w tym 120 do szkół podstawowych, a 30 - do szkół średnich. Do przedszkoli ma uczęszczać 36 dzieci.

