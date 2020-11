Widać hamowanie przewozów koleją. PKP Cargo wskazuje powody

Grupa PKP Cargo w październiku 2020 roku przewiozła na krajowym rynku łącznie 8,0 mln ton towarów (-10,2 proc. rok do roku), a praca przewozowa grupy wyniosła 2,1 mld tkm (-8,2 proc. w porównaniu d o tego samego okresu rok wcześniej). Tendencja spadkowa rok do roku nie objęła jednak segmentu strategicznego w strategii grupy - przewozów intermodalnych.

W odbudowie rynku przeszkodził także znaczenie słabszy niż we wrześniu wzrost produkcji przemysłowej, kiedy to wrosła ona aż o 5,7 proc. rdr. W październiku wzrost wyniósł tylko 1,0 proc. rdr. oraz o 3,2 proc. mdm. (głównie za sprawą korzystnej różnicy dni roboczych). Natomiast dynamika produkcji budowlano-montażowej w październiku zanotowała spadek o 5,9 proc. rdr.

- Nasza spółka, podobnie jak inni przewoźnicy masowi, odczuwa i jeszcze długo będzie odczuwać skutki spadku zapotrzebowania na węgiel. Mix energetyczny w naszym kraju zmierza ku dalszemu ograniczaniu produkcji energii z węgla kamiennego, a zwiększania udziału odnawialnych źródeł energii. Ten proces przebiega nawet znacznie szybciej niż wynikało to z prognoz rynkowych jeszcze kilka lat temu. Dlatego tym intensywniej musimy zabiegać o zwiększanie przewozów innych ładunków, głównie intermodalnych. Cieszy to, że na tym polu mamy coraz większe sukcesy, gdyż nasza oferta jest coraz lepsza dla klientów - mówi Czesław Warsewicz, prezes PKP Cargo.W ujęciu masy towarowej przewozy Grupy PKP Cargo zwiększyły się miesiąc do miesiąca o 5,6 proc. Dużą dynamikę wzrostu względem poprzedniego miesiąca można także zauważyć w pracy przewozowej grupy (+5,9 proc. mdm.). W październiku Grupa PKP Cargo odnotowała zwiększone mdm. przewozy m.in.: węgla kamiennego (+6,7 proc.), rudy i pirytów (+37,5 proc.), innych artykułów chemicznych (+19,9 proc.), drewna i wyrobów (+27,5 proc.), kamienia, żwiru i wapna (+1,8 proc.) oraz nawozów sztucznych (+13,4 proc.).Grupa PKP Cargo w sumie w ciągu dziesięciu miesięcy 2020 roku przewiozła na krajowym rynku 69,2 mln ton towarów (-17,2 proc. r/r), a praca przewozowa wykonana w tym czasie wyniosła 17,5 mld tkm (-16,7 proc. r/r).