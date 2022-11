Więcej aut na A4 i wyższe ceny za przejazd

Grupa kapitałowa Stalexport Autostrady w okresie od stycznia do września 2022 r. uzyskała wyższe przychody i wyższy zysk netto w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego.





Przychody grupy kapitałowej Stalexport Autostrady zwiększyły się w analizowanym okresie o około 15,2 proc., w porównaniu do tego samego okresu roku 2021 i wyniosły 307,3 mln zł, z kolei zysk netto wzrósł o 2,1 proc. - do poziomu 99,5 mln zł.

Jak podaje spółka, jest to pochodną przede wszystkim wzrostu ruchu na autostradzie, którą ona zarządza, wynikającego z zakończenia stanu epidemii COVID-19 i związanych z nim obostrzeń.

47,5 tys. pojazdów na dobę na autostradzie między Katowicami a Krakowem

Ogółem natężenie ruchu na koncesyjnym odcinku autostrady A4 (Katowice-Kraków) w trzech kwartałach 2022 roku zwiększyło się o 10,9 proc. i wyniosło ok. 47,5 tys. pojazdów na dobę. Wzrost dotyczy zarówno pojazdów osobowych (11,7 proc.), jak i ciężarowych (7,2 proc.).

Wzrost poziomu ruchu przełożył się na zwiększenie przychodów z poboru opłat za przejazd. W trzech kwartałach 2022 roku wyniosły one 303,9 mln zł, o 15,3 proc.więcej niż w tym samym czasie ubiegłego roku. O 13,6 proc. wzrosły przychody z opłat za przejazd pojazdami osobowymi, natomiast o 18,2 proc. - pojazdami ciężarowymi.

Na wzrost przychodów z tytułu poboru opłat, poza wyższym natężeniem ruchu, wpływ miały także zmiany stawek opłat za przejazd autostradą A4 Katowice-Kraków wprowadzone 4 lipca 2022 r. W zależności o kategorii pojazdu wzrosły one od 1 do 5 zł.

Konsekwencje wzrostu cen na rynku budowlanym i automatyczne płatności

Na wynik trzech kwartałów 2022 roku wpływ miały ponadto wyższe koszty własne sprzedaży (141 mln zł w roku 2022 vs. 89 mln zł w roku 2021), w których ujęto wyższe koszty z tytułu utworzenia rezerw na wymianę nawierzchni (56,8 mln zł w roku 2022, 10,9 mln zł w analogicznym okresie roku ubiegłego), będące konsekwencją wzrostu cen na rynku budowlanym w perspektywie prac, jakie spółka jest zobligowana wykonać do końca okresu koncesji.

Przez trzy kwartały 2022 roku kontynuowane były działania w kierunku dalszego upowszechniania automatycznych metod płatności, których udział w transakcjach ogółem wynosi już około 43 proc. Do operatorów videotollingu - Autopay, SkyCash oraz IKO - dołączył mPay. Użytkownikom koncesyjnej A4 udostępniono kolejne bramki do płatności automatycznych. Obecnie na obu placach poboru opłat (w Mysłowicach i Balicach) w każdym kierunku jazdy funkcjonują po trzy linie obsługi automatycznych przejazdów z aplikacjami do videotollingu i elektronicznym poborem opłat A4Go i Telepass, w tym osobna dla pojazdów ciężarowych.

