Więcej ciężarówek, mniej osobowych. Koronawirus zmienił natężenie i skład ruchu na drogach

Porównanie ruchu pojazdów ciężkich w okresie 27.04-5.05.2020 z okresem 2-10.03.2020 27.04, poniedziałek - 9 proc. 28.04, wtorek - 9 proc. 29.04, środa -11 proc. 30.04, czwartek -19 proc. 1.05, piątek -73 proc. 2.05, sobota -38 proc. 3.05, niedziela -41 proc. 4.05, poniedziałek -7 proc. 5.05, wtorek -10 proc.

Porównując ruch ogółem z bieżącego tygodnia (4-5 maja) z tygodniem poprzednim (27-28 kwietnia), odnotowano średnio ok. 9 proc. wzrost ruchu w poniedziałek i ok. 3 proc. we wtorek. Z kolei w przypadku pojazdów ciężkich w poniedziałek ruch był średnio o ok. 3 proc. większy, a we wtorek odnotowano nieznaczny ok. 1 proc. spadek ruchu.Czytaj także: GDDKiA: ponad 60 proc. dróg krajowych jest w dobrym stanie