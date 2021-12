Więcej lotów, mniej pieniędzy. Absurd polskiego nieba

- Ponieważ linie lotnicze będą bardzo konkurować o pasażera, to spodziewamy się, że ceny biletów będą niższe. A zatem i przychody do linii lotniczych też będą niższe. To, że będziemy widzieć dużo samolotów w powietrzu, wcale nie będzie oznaczać, że linie lotnicze od razu będą dochodowe - mówi dla WNP.PL Piotr Samson, prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego.

Czołowa trójka przewoźników w Polsce wraca do latania na poziomie sprzed początku pandemii.

Znakiem zapytania jest, jakie będzie wypełnienie tych samolotów. Spodziewamy się, że będzie ono niższe niż przed pandemią: to nie będzie ten poziom, jak w roku 2019 - prognozuje szef ULC.

Lotniczy boom mamy odczuć latem 2022 roku.

