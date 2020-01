Wiecej pasażerów, mniej ładunków. Koleje rozliczają 2019 rok

W całym 2019 r. z kolei w Polsce skorzystało ponad 335 mln pasażerów, tj. o ponad 25 mln więcej (o 8 proc.) niż w 2018 r. Zarazem koleją przetransportowano 236 mln ton ładunków, czyli o 13,9 mln ton mniej (o 5,5 proc.) w porównaniach rocznych. Podsumowanie działalności przewozowej kolei wypada więc niejednolicie.

Przewozy towarowe – w poszukiwaniu przyczyn spadku

Zwiększała się liczba połączeń międzynarodowych, które uruchamiane były zarówno przez przewoźników regionalnych, jak i dalekobieżnych.Istotne były też np. pozytywne efekty procesu restrukturyzacji Przewozów Regionalnych , największego przewoźnika świadczącego usługi w niemal wszystkich województwach.Rok 2019 zapisał się ponadto przyjęciem przez Radę Ministrów uchwały w sprawie ustanowienia Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej Kolej Plus do 2028 roku. Powinno to zwiększyć dostępność kolei w regionach.Minusem były niedogodności, jakie powodowały trwające roboty torowe, w tym wymuszające konieczność objazdów, stosowania autobusowej komunikacji zastępczej, skutkujące też brakiem możliwości ułożenia stałego rozkładu jazdy.Istotne w przewozach towarów koleją jest nie tylko odwrócenie trzyletniej tendencji wzrostu, co skala spadku – o 5,5 proc. (w ujęciu wagowym). UTK nie wskazuje, co było powodem.Z informacji przedstawicieli największych przewoźników wynika, że mniejsze było zapotrzebowanie na przewozy węgla, rudy żelaza i tłucznia, czyli tych ładunków, które łącznie od lat mają blisko 80 proc. udziału w łącznych przewozach koleją.Wskazuje to na pilną potrzebę zmiany struktury towarowej transportu pociągami, czyli – walkę o pewne grupy towarów z transportem drogowym. A to wymaga także zmian w polityce transportowej kraju, tj. wyrównania warunków konkurencji międzygałęziowej.- Z roku na rok rośnie masa przewozów intermodalnych, ten rodzaj transportu ma przed sobą przyszłość i należy go rozwijać – komentuje prezes Góra. - Dzięki transportowi intermodalnemu optymalnie można wykorzystać transport samochodowy, kolejowy oraz morski.W przewozach towarowych liderem w 2019 r. była nadal grupa PKP Cargo, z udziałem ponad 40 proc. według masy oraz prawie 44 proc. według pracy przewozowej. Udział ten jednak zmalał.Charakterystyczne dla minionego roku było zarówno rosnące zainteresowanie wejściem na rynek nowych przewoźników (ośmiu), jak i znaczący ich już łączny udział. W 2019 r. przedsiębiorcy, których pojedynczy udział w rynku nie przekraczał 1 proc., przetransportowali łącznie 13 proc. masy ładunków.Usługi transportu kolejowego zaczynają świadczyć operatorzy logistyczni, przewoźnicy należący do międzynarodowych przedsiębiorstw kolejowych, ale także do przedsiębiorstw i producentów np. kruszyw.