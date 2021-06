Więcej pieniędzy, mniej CO2. UPS ogłasza nową strategię

Podczas konferencji online dla inwestorów i analityków firma UPS przedstawiła najważniejsze punkty swojej nowej strategii. To m.in. lepsza obsługa cyfrowa klientów, przychody roczne w przedziale 98-102 mld dolarów (do roku 2023), redukcja emisji CO2 o 50 proc. w przeliczeniu na paczkę (do roku 2035)

skonsolidowane przychody roczne w przedziale 98-102 mld dolarów,

skonsolidowana (skorygowana) marża operacyjna w przedziale 12,7-13,7 proc.,

wydatki kapitałowe w latach 2021-2023 w wysokości 13,5-14,5 mld dolarów,

skorygowany zwrot z zainwestowanego kapitału w przedziale 26-29 proc.

redukcję emisji CO2 o 50 proc. w przeliczaniu na paczkę w ujęciu operacji globalnych związanych z doręczeniami małych przesyłek (w odniesieniu do roku 2020),

zasilanie 100 proc. obiektów UPS energią elektryczną pochodzącą ze źródeł odnawialnych,

wprowadzenie zasady, że 30 proc. paliw wykorzystywanych przez globalną flotę lotniczą firmy pochodzi ze źródeł zrównoważonych.

