Więcej znaczących wypadków na kolei, ale ani jednego poważnego. Pierwszy raz od 15 lat

Rok 2022 był pierwszym od 15 lat, w którym nie było żadnych poważnych wypadków na kolei. Wrosła za to liczba wypadków znaczących. W sumie zginęło 165 osób - o 16 więcej niż w 2021 r.

Urząd Transportu Kolejowego (UTK) przygotował "Raport w sprawie bezpieczeństwa”. Jego adresatem jest jest Agencja Kolejowa Unii Europejskiej, ale materiał udostępniono również w Dzienniku Urzędowym Prezesa UTK wszystkim zainteresowanym.

Bez ofiar śmiertelnych wśród pracowników kolei

Z raportu wynika, że w ubiegłym roku na polskiej kolei nie odnotowano wypadków poważnych. Liczba znaczących wypadków wyniosła 225 i zwiększyła się o 7,7 proc. w stosunku do roku poprzedniego. Jednak w przeliczeniu na miliard pociągokilometrów oznacza to wzrost wskaźnika o 0,02, czyli o 2,5 proc. (z 0,80 do 0,82). Jak wyjaśnia UTK, ta niewielka różnica wartości wskaźnika wynika ze zwiększonej o ponad 5 proc. pracy eksploatacyjnej w stosunku do 2021 r.

Największy wzrost liczby znaczących wypadków nastąpił w kategorii wypadków z udziałem osób i poruszających się pojazdów kolejowych - ze 124 do 152 (22,6 proc.). Również w powiązanej z tymi wypadkami grupie osób nieupoważnionych przebywających na obszarze kolejowym wystąpił największy wzrost liczby osób zabitych - o 22,2 proc., a ich liczba osiągnęła 121.

Prezes UTK zwraca uwagę, że możliwość minimalizacji liczby tego rodzaju zdarzeń przez kolej jest niewielka, a doraźne środki obejmują głównie działania prewencyjne, w tym edukację prowadzoną m.in. przez Prezesa UTK poprzez „Kampanię Kolejowe ABC” oraz nakładanie kar na osoby przechodzące przez tory w miejscach niedozwolonych. Niezbędne są w tym przypadku długofalowe działania, dotyczące zarówno nowych inwestycji kolejowych, jak i zagospodarowania przestrzennego terenów zamieszkanych sąsiadujących z liniami kolejowymi.

Podobnie jak w 2021 r. nie było ofiar śmiertelnych wśród pracowników, a liczba osób zabitych wśród użytkowników przejazdów kolejowo-drogowych spadła z 48 do 41 osób (14,6 proc.) wraz ze spadkiem liczby wypadków na przejazdach o 16,2 proc., czyli do 181 zdarzeń. Śmierć poniosło także trzech pasażerów.

Europejskie wskaźniki świadczą o poziomie bezpieczeństwa

Jak informuje UTK, Polska nie przekroczyła w 2022 r. wartości żadnego ze wskaźników CST (wspólne cele bezpieczeństwa - ang. Common Safety Targets). Najwyższą wartość, podobnie jak w 2021 r., osiągnął wskaźnik CST 3.1, dotyczący ryzyka dla użytkowników przejazdów i wyniósł 54,9 proc. maksymalnej dopuszczalnej wartości. Był on jednak niższy o 13,5 punktu procentowego od wskaźnika dla tej kategorii w roku poprzednim i najniższy w ostatnich 5 latach. Wskaźnik ryzyka dla ogółu społeczeństwa (CST 6) wzrósł o 2,2 punktu procentowego w stosunku do najniższej wartości w tym okresie, odnotowanej w 2021 r. i wyniósł 38,8 proc.