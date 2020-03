Większe środki na zachodnią obwodnicę Szczecina

Minister Infrastruktury Andrzej Adamczyk uzgodnił aneks do programu inwestycji dla zachodniej obwodnicy Szczecina – poinformowała Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Oznacza to większe środki na prace przygotowawcze.

Dokument zwiększa przyznane w 2018 r. finansowanie na prace przygotowawcze z 14,6 mln zł do 24,5 mln zł - poinformowały w piątek służby prasowe Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA-red.) w Szczecinie.

Dodatkowe 10 mln zł pozwoli dokończyć prace projektowe i badania podłoża zgodnie z rozwiązaniami, które zakładają wydłużenie tunelu pod Odrą z 3,5 kilometra do 5 kilometrów. Przyznane finansowanie pozwoli na zawarcie aneksu do umowy z wykonawcą dokumentacji i badań podłoża.

Zgodnie z decyzją środowiskową długość tunelu pod Odrą w ciągu zachodniej obwodnicy Szczecina określono na minimum 3,5 kilometrów - podała Dyrekcja. W czasie prac nad koncepcją programową wraz z badaniami podłoża przeanalizowano kwestię kolizji z infrastrukturą przemysłową, drogami i liniami kolejowymi w rejonie Polic.

Ostatecznie zdecydowano o wydłużeniu tunelu drążonego, po to, aby przejść obwodnicą pod poziomem terenu, nie ingerując w istniejące zagospodarowanie - poinformowała szczecińska GDDKiA.

Tunel będzie się rozpoczynał zaraz za węzłem Police, który zlokalizowany będzie w rejonie przecięcia ulic Piotra i Pawła oraz Kuźnickiej przy zakładach chemicznych w Policach. Tunel będzie przechodził pod infrastrukturą przemysłową, linią kolejową, drogą wojewódzką nr 114 i Odrą, wychodząc po drugiej stronie rzeki w rejonie miejscowości Święta.

Realizacja inwestycji przewidziana jest w formule Partnerstwa Publiczno-Prywatnego. Zachodnia obwodnica Szczecina będzie od północy i zachodu omijać aglomerację szczecińską. Droga będzie stanowiła alternatywę dla obecnego szlaku S3 i A6, poprawiając w znaczny sposób skomunikowanie Polic i całej aglomeracji szczecińskiej z siecią dróg ekspresowych i autostrad.

Obecnie, by dojechać z Polic do węzła Goleniów Północ trzeba przejechać prawie 60 kilometrów, w tym przez centrum Szczecina. Po powstaniu obwodnicy trasa skróci się do 23 km, a czas przejazdu kilkukrotnie. Z centrum Szczecina zostanie wyprowadzona znacząca część ruchu samochodowego, w tym ruch pojazdów do zakładów chemicznych w Policach.