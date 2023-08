Większość pociągów pasażerskich w Polsce ma w końcu klimatyzację

Urząd Transportu Kolejowego wyliczył, że już ponad 60 proc. wagonów i niemal 70 proc. elektrycznych zespołów trakcyjnych jest wyposażonych w klimatyzację. Ponad połowa dysponuje też gniazdkami elektrycznymi. Zmniejsza się też średni wiek taboru przewoźników pasażerskich.

Przewoźnicy pasażerscy w Polsce na koniec 2022 r. dysponowali ponad 2,2 tys. wagonów i niemal 1,5 tys. zespołów trakcyjnych.

Coraz lepsze współczynniki dodatkowego wyposażenia

Jak podaje Urząd Transportu Kolejowego (UTK), wraz z zamawianiem przez przewoźników nowych pojazdów poprawiają się współczynniki dla dodatkowego wyposażenia podnoszącego jakość podróży. Szczególnie korzystnie wygląda to w przypadku dwunapędowych zespołów trakcyjnych (hybrydowych). Wszystkie 23 pojazdy tego rodzaju posiadają klimatyzację, dostęp do sieci WiFi, gniazdka elektryczne dla pasażerów, nowoczesne toalety ze zbiornikami, miejsca na rowery oraz miejsca dla osób z niepełnosprawnością. 21,7 proc. tych pojazdów posiada automaty biletowe. Pełne wyposażenie w klimatyzację, toaletę ze zbiornikiem, miejsca na rowery oraz miejsca dla osób niepełnosprawnością posiadają również elektryczne wagony silnikowe (szynobusy).

W przypadku wagonów pasażerskich, w klimatyzację wyposażonych jest 1 221 z 1 982 wagonów z miejscami do siedzenia (61,6 proc.) oraz 72 z 81 wagonów gastronomicznych (88,9 proc.). W przypadku wagonów z miejscami do leżenia (kuszetki oraz wagony sypialne) klimatyzację posiada tylko 47 z 171 wagonów.

Osoby o ograniczonej mobilności oraz rowerzyści korzystając z usług przewoźników posiadających tabor trakcyjny, mogą spokojniej planować swoją podróż, ponieważ coraz więcej składów wagonowych zawiera wagon przystosowany do przewozu rowerów oraz osób z niepełnosprawnościami. Miejsca do przewozu rowerów posiada już 291 wagonów z miejscami do siedzenia. 170 sztuk tych pojazdów ma natomiast wyposażenie dla osób o ograniczonej mobilności.

Wagony średnio po trzydziestce, ale wiele z nich zmodernizowano

Jak wskazuje UTK, inwestycje w nowoczesny tabor kolejowy zahamowały wzrost średniego wieku pojazdów kolejowych eksploatowanych na polskiej sieci kolejowej. W przypadku lokomotyw elektrycznych i spalinowych, elektrycznych zespołów trakcyjnych oraz wagonów pasażerskich zaobserwować można spadek średniego wieku pojazdów. Dla lokomotyw elektrycznych średni wiek w 2022 r. zmniejszył się względem 2021 r. z 33,76 lat do 32,16 lat. W przypadku lokomotyw spalinowych z 43,81 lat do 41,94 lat. W przypadku elektrycznych zespołów trakcyjnych z 25,79 lat 24,43 lat. W przypadku wagonów pasażerskich z 32,52 lat do 32,26 lat.

Najmłodszymi pojazdami na polskiej kolei są dwunapędowe zespoły trakcyjne - średnio mają 0,82 lat. Stały wzrost średniej wieku zaobserwowano na przestrzeni 5 ostatnich lat wyłącznie w spalinowych zespołach trakcyjnych.

Budować CPK czy wyrzucić projekt do kosza? Zapytaliśmy o to polityków różnych partii podczas Debaty Wyborczej. Zobaczcie odpowiedzi

Szukasz magazynu do wynajęcia. Zobacz ogłoszenia na PropertyStock.pl