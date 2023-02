Wielka awaria na lotnisku w Frankfurcie. Odwołane loty, także z Polski

Poranny rejs Lufthansy z Warszawy do Frankfurtu nie odbył się z powodu problemów, leżących po stronie przewoźnika - poinformowała w środę rzeczniczka Lotniska Chopina Anna Dermont. Na lotnisku we Frankfurcie doszło do awarii.

W środę na największym niemieckim lotnisku we Frankfurcie koparka uszkodziła kabel, przez co przestał działać system informatyczny Lufthansy. W efekcie odwołano lub opóźniono część lotów z i do tego portu. Problem dotyczy głównie systemów odprawy i wejścia na pokład.

"Poranny rejs do Frankfurtu nie odbył się z powodu problemów, leżących po stronie przewoźnika" - przekazała Dermont. Zapewniła, że pasażerami zaopiekował się agent handlingowy linii lotniczej. Zaleciła jednocześnie bezpośredni kontakt z przewoźnikiem w celu uzyskania aktualnych informacji o planowanych rejsach.

Z internetowego rozkładu lotów stołecznego lotniska wynika, że opóźniony był m.in. przylot Lufthansy z Monachium.

Rzecznika PLL LOT Krzysztof Moczulski poinformował PAP, że awaria nie ma wpływu na realizację połączeń polskiego przewoźnika do Niemiec. "Latamy zgodnie z rozkładem. Nie anulowaliśmy żadnych rejsów" - przekazał.

LOT lata z Warszawy m.in. do Frankfurtu i Monachium.

